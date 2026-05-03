  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آمریکا

ترامپ اعتراف کرد که جنگ با ایران ربطی به موضوع هسته‌ای ندارد!

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۳
کد مطلب: 1803718
ترامپ اعتراف کرد که جنگ با ایران ربطی به موضوع هسته‌ای ندارد!

استاد دانشگاه جانز هاپکینز با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا آن را هدف جدید برای جنگ با ایران است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ولی نصر استاد دانشگاه جانز هاپکینز با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا نوشت: ترامپ می‌گوید جنگ باید ادامه یابد، زیرا باید حساب کارهایی که ایران «در طول ۴۷ سال با بشریت و جهان انجام داده تسویه شود.

ولی نصر افزود: این اعتراف هدف جدید برای این جنگ است و تلویحاً نشان می‌دهد که آغاز یا پایان آن هیچ ارتباطی با موضوع هسته‌ای نداشته است. ترامپ اعتراف می‌کند که جنگ اساسا ربطی به موضوع هسته‌ای نداشته است.

وی اضافه کرد: این استدلال راه را برای هر کشوری (به‌ویژه در جنوب جهانی که مورد سوءاستفاده استعمار قرار گرفته) باز می‌کند تا پرونده شکایات قدیمی خود را بازگشایی کنند و برای تسویه حساب‌های قدیمی به صف جنگ بپیوندند.

..........................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha