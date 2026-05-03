به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ولی نصر استاد دانشگاه جانز هاپکینز با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا نوشت: ترامپ می‌گوید جنگ باید ادامه یابد، زیرا باید حساب کارهایی که ایران «در طول ۴۷ سال با بشریت و جهان انجام داده تسویه شود.

ولی نصر افزود: این اعتراف هدف جدید برای این جنگ است و تلویحاً نشان می‌دهد که آغاز یا پایان آن هیچ ارتباطی با موضوع هسته‌ای نداشته است. ترامپ اعتراف می‌کند که جنگ اساسا ربطی به موضوع هسته‌ای نداشته است.

وی اضافه کرد: این استدلال راه را برای هر کشوری (به‌ویژه در جنوب جهانی که مورد سوءاستفاده استعمار قرار گرفته) باز می‌کند تا پرونده شکایات قدیمی خود را بازگشایی کنند و برای تسویه حساب‌های قدیمی به صف جنگ بپیوندند.

