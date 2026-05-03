به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صفحه Thai PBSبا ۹٫۵ میلیون دنبالکننده از جمله رسانههای پرمخاطب کشور تایلند در حوزه سیاست و بینالملل شناخته میشود که در گفتوگوی اخیر خود با م.ر.و.م.لی چالرم یوکل، معروف به «موم پلویْم» به آخرین اخبار مرتبط با جنگ تحمیلی سوم به ایران پرداخته است. موم پلویم، از تحلیلگران سیاسی شناخته شده در جنوبشرقی آسیا است که بیشتر به خاطر دیدگاههای صریح و انتقادی خود شناخته میشود.
این چهره فعال رسانهای در برنامه تحلیلی «تایبیاس» با اشاره به پیشتازی کشور مدافع در برابر کشورهای مهاجم آمریکایی صهیونی گفت: از روزهای آغازین حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی همواره تصمیمات ایران منوط به تهدیدات آمریکا نبوده و بر خلاف یک رویه جهانی کشور مورد هدف این بار آمریکا و همراهان بینالمللی آن را بجای کنشگری در مقام واکنش و تا حدودی با فاصله گرفتن فوری ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن از آبهای سرزمینی ایران در هیئت دفاعی قرار داده است. در چینش و تغییر پیشآمده نکته اصلی آن است که حتی اگر ایران بگوید چندین «کارت» در دست دارد و ترامپ اهمیتی به این مسئله ندهد، مسئولین متحد ایران اعم از فرماندهان جنگی و دیپلماتهای فعال در حوزه بینالملل به مسیر خودشان ادامه میدهند و هر کاری بخواهند همان را انجام میدهند.
وی با بیان این که هزینه جنگ تحمیلی به ایران را کشورهای جهان میپردازند، افزود: تبعات کارتهایی که ایران در دست دارد این است که فراتر از ایجاد اختلال توسط حوثیها در تنگه بابالمندب و دریای سرخ که روی حملونقل دریایی اثر مستقیم دارد، این تأثیر فقط محدود به نفت نیست و شامل محصولات پتروشیمی و کالاهای عمومی را هم در برمیگیرد. اقلامی که باید از کانال سوئز و بابالمندب عبور کنند اما بدنبال برهم خوردن آرامش در خاورمیانه از سوی آمریکا با چالشهای فراوانی مواجه شدهاند. اگر این مسیرهای دریایی مانند تنگه هرمز مختل شود، از چیزی که قبلاً از آن میترسیدیم یعنی «دوران نفت گران» فراتر رفته و وارد دورهای میشویم که خیلی از کالاهای اساسی کمیاب خواهند شد.
این کارشناس ارشد حوزه بینالملل یادآور شد: در صورت تشدید مشکلات اولین کارتی که ایران برای خروج از بحران آن را به احتمال زیاد رونمایی میکند این است که از حوثیها برای ایجاد اختلال در بابالمندب استفاده نماید که البته به نظر اوضاع هنوز به آن مرحله نرسیده است. کارت دوم که حتی خطرناکتر از مورد یاد شده است به خطوط حیاتی لوله گاز در عربستان سعودی مربوط میشود که اگر در شمار اهداف ایران قرار گیرد شرایط زیست برای بسیاری از کشورها را مختل خواهد ساخت.
وی با انتقاد از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در برهم زدن موازنه جهانی اظهار کرد: در یک چنین شرایط خاص آیا واقعاً میتوان انتظار داشت که ایران و عربستان که در قالب دو کشور متخاصم علیه یکدیگر ظاهر شدهاند با تلاش و حضور آمریکا بنابر مشترکات عمیق منطقهای بنشینند و بگویند ما برای مثال هر دو کشور اسلامی هستیم و بر اساس همین قبله و اعتقاد مشترک بیایید با هم صحبت کنیم و نجنگیم و اجازه ندهیم آمریکا ما را تقسیم و کنترل کند؟ چنین خواستهای ابدا رخ نخواهد داد. در یک نقشه از پیش تعیین شده آمریکایی ایران و عربستان علاقهای به مذاکره ندارند و در این اثنا اگر ایران بخواهد کارت خطرناکتری بازی کند میتواند همراه با حوثیها خطوط لوله نفت عربستان را هدف قرار دهد.
چالرم یوکل با بیان آثار سوء جنگ جدید آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران گفت: در حال حاضر عربستان نمیتواند بهراحتی از مسیر دریا نفت صادر کند، اما اگر این خطوط لوله هم از کار بیفتند، قیمت جهانی نفت بهشدت افزایش خواهد یافت. اینکه امروز قیمت نفت خیلی بالا نیست به این دلیل است که عربستان هنوز میتواند از این خطوط استفاده کند و پیش از این هم قیمت پایینتر بود چون ایران میتوانست نفتش را از دریا صادر کند، اما حالا ایران دیگر چنین امکانی ندارد و اگر خطوط عربستان هم هدف قرار بگیرند یک منبع مهم دیگر نیز از بین میرود.
وی ابراز کرد: به طور کلی هر یک از این کارتها میتواند برای همه ما در نیا دردسر ایجاد کند اما نه برای ترامپ! وقتی ایران تهدید میکند که «برگه برنده» در دست دارد رسانهها در سراسر جهان تیتر میزنند و مردم نگران میشوند، در حالی که در واقع کسانی که باید نگران باشند ما هستیم نه آمریکا.
