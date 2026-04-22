به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اداره دینی مسلمانان قزاقستان از راهاندازی یک پروژه مبتنی بر هوش مصنوعی با عنوان «امام AI» خبر داد؛ طرحی که با هدف ارتقای فعالیتهای دینی و پاسخگویی سریع به مخاطبان طراحی شده و قرار است بهزودی بهصورت آزمایشی اجرا شود.
در نشستی رسمی در پایتخت قزاقستان، به ریاست «نائوریزبای قاضی تاگاناُلی» (Nauryzbay Qazhy Taganuly)، مفتی اعظم و رئیس اداره دینی مسلمانان قزاقستان، مسائل مرتبط با توسعه دیجیتال در این نهاد بهطور مفصل بررسی شد. در این جلسه، بر اهمیت بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه دینی تأکید شد.
در جریان این نشست، «تیمور سِریکقاناُلی» (Timur Serikkanuly)، رئیس بخش توسعه دیجیتال این اداره، پروژه «امام AI» را معرفی کرد. وی توضیح داد که این سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی، با هدف ارائه اطلاعات دقیق، سریع و قابلاعتماد به جامعه مسلمانان طراحی شده و میتواند بهصورت هوشمند به پرسشهای دینی کاربران پاسخ دهد.
بر اساس توضیحات ارائهشده، این پروژه در واقع یک ابزار یا سامانه دیجیتال است که با استفاده از فناوری هوش مصنوعی، امکان دسترسی آسان به آموزههای دینی و دریافت پاسخهای فوری به سؤالات شرعی و اعتقادی را فراهم میکند. هدف اصلی آن، بهبود کیفیت ارتباط میان نهادهای دینی و مخاطبان و تسریع در ارائه خدمات دینی است.
در این نشست همچنین مراحل اجرایی پروژه و نحوه پیادهسازی آن مشخص شد و اعلام گردید که نسخه آزمایشی «امام AI» در اوایل ماه مه سال جاری راهاندازی خواهد شد. مفتی اعظم قزاقستان نیز با تأکید بر اهمیت دیجیتالیسازی، دستور داد که بخشهای مسئول، این پروژه را با دقت و در زمان مقرر به اجرا درآورند.
