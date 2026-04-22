به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت مؤسسه زنان UMMA آرژانتین و با همکاری اداره کل زنان و خانواده معاونت امور بینالملل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، نشست برخط بانوان اسپانیولی زبان، با عنوان «میراث شهید مقاومت؛ بازخوانی جایگاه زن و عدالت در اندیشه آیتالله خامنهای» برگزار شد.
در این نشست دو ساعته خانمها دکتر رکن آبادی(از ایران)، معصومه اسعد (از آرژانتین)، بتول أعید (از آرژانتین) و هبا اسمیت (اوروگوئه) به ارائه دیدگاههای خود درخصوص امام شهید پرداختند.
خانم دکتر رکن آبادی، مدیرکل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل بیت(ع) در این و بینار گفت: ما در چهلمین روز شهادت مردی گرد هم آمدهایم که قلبش نه فقط برای ایران، بلکه برای تمام ستمدیدگان جهان میتپید. ما در سنت اسلامی، «اربعین» را زمانِ به ثمر نشستن یک نهضت میدانیم. خون شهید، بذری است که چهل روز پس از کاشت در خاک، جوانه میزند و بیدار میشود. امروز، اندیشه آیتالله خامنهای در قلبهای شما بیدارتر از همیشه است. ایشان نه تنها یک رهبر مذهبی، بلکه معمار بزرگ «هویت و استقلال» در عصر نوین بود.
وی به چند نکته کلیدی که پیوند دهنده بانوان آمریکای لاتین و جبهه مقاومت اشاره کرد و گفت: مقاومت، حق طبیعی کرامت انسانی است؛ در آمریکای لاتین، شما طعم تلخ استعمار و دخالتهای امپریالیسم را چشیدهاید. رهبر شهید ما همواره میفرمودند که «هزینه تسلیم، به مراتب بیشتر از هزینه مقاومت است». ایشان به ما آموختند که قدرت واقعی در کاخهای سفید و زرادخانههای هستهای نیست، بلکه در ایمان زن و مردی است که به خدای خود و حق خود باور دارند. ایشان معتقد بودند که ملتهای آمریکای لاتین، برادران و همراهان راهبردی ما در مبارزه با «استکبار جهانی» هستند.
خانم رکن آبادی درباره نقش بانوان گفت: زن؛ معمار تمدن، نه ابزار تمدن است؛ دنیای غرب سالهاست که تلاش میکند از زن یک «کالا» برای تجارت بسازد. در مقابل، نگاههای متحجرانه نیز خواستهاند زن را به حاشیه برانند. رهبر شهید ما، «الگوی سوم» را معرفی کردند. ایشان میفرمودند: «زن مسلمان، بانویی است که در عین حفظ عفاف و کانون گرم خانواده، در علم، سیاست، مدیریت و مبارزات اجتماعی در خط مقدم است.» رهبر شهید به بانوان به عنوان «رهبران تحول» در خانواده و جامعه نگاه میکردند.
وی درباره اهمیت پیوند ایمان و سیاست اظهار داشت: یکی از زیباترین وجوه اندیشه ایشان، پیوند معنویت با عدالتطلبی بود. این همان نقطهای است که ما را به شما نزدیک میکند. همانطور که در فرهنگ شما، ایمان به مسیح (ع) راهی برای ایستادگی در برابر ظلم است، رهبر ما نیز معتقد بودند که نماز و دعا باید به مبارزه با ظالمان منتهی شود. ایشان شهادت را نه یک فاجعه، بلکه «اوجِ کمالِ یک انسان» میدانستند که با خون خود، راه را برای دیگران روشن میکند.
خانم دکتر رکن آبادی در پایان تأکید کرد: آیتالله خامنهای ظاهراً از میان ما رفت، اما نهضتِ بیداری که او در سراسر جهان جرقه زد، خاموششدنی نیست. امروز پرچم او در دستان شماست. با علم، با بصیرت و با ایمانِ پولادین خود، نشان دهید که راه شهید مقاومت، تا پیروزی نهایی ادامه دارد.
سخنران بعدی خانم معصومه اسعد، مدیر مؤسسه زنان UMMA از آرژانتین درباره نقش زنان و عدالت در اندیشه رهبر شهید آیتالله سیدعلی خامنهای عنوان کرد: رهبر شهید به عنوان یک نعمت الهی، که با آموزشهای مذهبی و سیاسی از سنین جوانی و موضع انقلابی قاطع علیه امپریالیسم در تمام مراحل زندگیاش مشخص میشود، برجسته است.
خانم اسعد بر وفاداری رهبر شهید به اصول اسلامی و روحالله خمینی و همچنین نقش کلیدی او در انقلاب اسلامی، ریاست جمهوری و بعداً رهبریاش پس از مرگ امام تأکید کرد. همچنین خاطرنشان کرد که با وجود سوء قصدها و چالشهایی مانند جنگ با عراق، رهبر شهید ثابت قدم ماند، نظام اسلامی را تقویت کرد، با مخالفان مقابله کرد و پیشرفتهایی مانند سوادآموزی عمومی را ترویج داد.
وی تأکید کرد که میراث ماندگار انقلاب به دلیل روحیه شهادتطلبی و وجدان اجتماعی است که توسط نهادهای مختلف، از جمله رسانهها، دانشگاهها و سازمانهایی مانند بسیج، القا شده است. او در مورد زنان، خاطرنشان کرد که در تفکر خامنهای، تمرکز اصلی بر کرامت آنها، نقش آنها در خانواده، عدالت و مقاومت است. عدالت به عنوان یک مسئولیت جامع که از خود شروع میشود و مقاومت به عنوان یک وظیفه برای مردان و زنان درک میشود.
سپس خانم بتول أعید، مدیر مؤسسه FEIRA از آرژانتین گفت: اندیشه آیت الله سید علی خامنهای، دیدگاه متفاوتی در مورد زنان و عدالت، مبتنی بر یک الگوی جامع، ارائه میدهد. در این الگو، زن و مرد از ارزش معنوی و انسانی یکسانی برخوردارند، اما یکسان نیستند: آنها مکمل یکدیگرند. از این منظر، نقش زنان در خانواده در شکلگیری جامعه نقشی محوری دارد، بدون اینکه این به معنای محدود کردن مشارکت آنها در حوزههایی مانند آموزش، سیاست یا علم باشد. نکته کلیدی این است که آنها میتوانند بدون از دست دادن هویت خود توسعه یابند.
آخرین سخنران خانم هبا اسمیت، مدیر مؤسسه زنان فاطمه زهرا از اوروگوئه، از نقش آیت الله خامنهای به عنوان یک «رهبر مذهبی، ضد امپریالیست و ضد فاشیست» که برای حاکمیت ایران، حق تعیین سرنوشت مردم و آزادی فلسطین مبارزه کرد، تجلیل کرد.
خانم هبا، گزیدههایی از سخنان آیتالله علی خامنهای در مورد ارزش زنان و نقش آنها در جامعه و خانواده را یادآوری کرد و بر نقش زنان از انقلاب اسلامی تا به امروز تأکید نمود.
در پایان جلسه خانم دکتر رکن آبادی به سوالات و شبهات خواهران حاضر در جلسه پاسخ داد.
در این وبینار، خانم معصومه اسعد ضمن اداره جلسه و ارائهی سخنرانی در وبینار، صحبتهای خانم رکنآبادی را نیز به زبان اسپانیولی ترجمه میکرد.
پخش کلیپ تبیینی صحبتهای رهبر شهید نسبت به جایگاه زن و مادری با زیرنویس اسپانیولی از دیگر برنامههای این وبینار منطقهای بود.
