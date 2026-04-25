به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ابتدای این نشست، حجتالاسلام والمسلمین تاکی، دبیر این سلسله نشستها، با اشاره به نگاه سنتی به نقش حاشیهای زن در اجتماع اظهار داشت: انقلاب اسلامی با طرح الگوی سوم و عبارت کلیدی امام خمینی(ره) که "زن باید در مسند تصمیمگیری مقدرات اساسی کشور قرار گیرد"، وارد عرصه جدیدی شد.
وی جنگ رمضان را نقطه عطف نقشآفرینی زنان دانست و گفت: در جنگ رمضان، زن وارد مرحله چهارم جامعهسازی انقلاب اسلامی شد و توانست هم خانه، هم خیابان هم میدان صحنه اجتماعی را اداره کند.
تاکی با اشاره به شرایط کنونی کشور، زن محجبه انقلابی را «ناجی زن سکولار» خواند و بر ضرورت طراحی مدل عملیاتی برای نقشآفرینی زنان تأکید کرد.
در ادامه جلسه سرکار خانم دکتر ابوالحسنی، پژوهشگر حوزه پیشرفت، به ایراد سخنرانی پرداخت وی با تأکید بر لزوم عبور از نگاه آسیبمحور به هویت زنان گفت: ما با هویتی چندلایه مواجهیم که لایه باطنی آن امیدوار و مؤمن است، اما موانع ادراکی همچون سوءتفاهم از نگاه انقلاب اسلامی به زن و زندگی، مانع بروز این هویت در لایههای رویین شده است.
دکتر ابوالحسنی دو مانع اصلی را برشمرد و ابراز داشت: سوءتفاهم نسبت به نگاه اسلام ناب به زن و مردم، و دوگانهسازی کاذب بین «زندگی و پیشرفت» با «ارزشها و آرمانها». وی سپس با اشاره به فرصت ایجادشده در جنگ اخیر، «رویای ایران قدرتمند به عنوان قدرت چهارم جهانی» را یک رویای تمدنی، باورپذیر و دینیشونده دانست که میتواند میدانهای متنوع کنشی را برای زنان خلق کند.
دکتر ابوالحسنی در جمعبندی بر دو راهبرد «روایت جدید» و «رویای جدید» تأکید کرد.
در ادامه، سرکار خانم دکتر فرخنده در سخنرانی خود ابراز داشت: هنوز خود زنان به این باور نرسیدهاند که چقدر میتوانند نقشآفرین باشند. اولین گام، باورمندی و شناخت است.
دکتر فرخنده با نقد وضعیت موجود گفت: ما به جای خلق میدان، دنبال میدانهای آماده میرویم و پدیده "میدان ربایی" شکل گرفته است؛ مردان میدان را ایجاد میکنند و ما آن را ادامه میدهیم.
وی راهکار اصلی را شبکهسازی محلی با الگوی ترکیبی (برنامه واحد به همراه ابتکار عمل محلی) دانست و خرده عملیاتی همچون ایجاد مقتل شهدای محله، احیای امامزادهها، حلقههای همدلی محلی و نمایشگاههای ثابت را پیشنهاد کرد.
