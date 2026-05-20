نبرد اطلاعاتی در جنوب لبنان؛ پهپادهای مقاومت به شکار فرماندهان صهیونیست رفتند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تحولات میدانی اخیر در عملیات‌های حزب‌الله علیه ارتش رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که مقاومت اسلامی لبنان، شکار فرماندهان نظامی میدانی دشمن را به فهرست اهداف عملیاتی خود افزوده است. عملیات‌ها و واکنش‌های طرف صهیونیست حاکی از شکل‌گیری یک نبرد اطلاعاتی گسترده است. جایی که یگان‌های ویژه حزب‌الله با رصد و تعقیب دقیق، تحرکات فرماندهان ارشد نظامی رژیم صهیونیستی را شناسایی کرده و سپس واحدهای اجرایی را برای هدف قرار دادن آنان وارد عمل می‌کنند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این تحولات در حالی رخ می‌دهد که از پیشرفت‌های جدید مقاومت اسلامی لبنان در حوزه پدافند هوایی و جنگ الکترونیک نیز سخن گفته می‌شود. تحولاتی که به نظر می‌رسد توان عملیاتی حزب‌الله را در میدان نبرد وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

مقاومت دیروز چهارشنبه سرهنگ «مئیر بیدرمن» فرمانده تیپ زرهی ۴۰۱ ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد، حمله‌ای که به زخمی شدن شدید او انجامید. این عملیات با استفاده از یک پهپاد انفجاری علیه ساختمانی در جنوب لبنان صورت گرفت که نیروهای نظامی صهیونیست در آن مستقر بودند.

بر اساس گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، پهپاد پس از نفوذ به ساختمان در داخل آن منفجر شد و یک افسر و یک نیروی ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شدند. برخی گزارش‌های عبری همچنین از زخمی شدن هشت نظامی صهیونیست دیگر خبر دادند.

مقاومت همچنین فرمانده یک گروهان از گردان مهندسی ۶۰۱ رژیم صهیونیستی ــ فعال در مناطق اشغالی جنوب لبنان ــ را هدف قرار داد و ضربه دیگری نیز به واحد فعال در دفتر سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی وارد کرد.

پیش از این نیز حزب‌الله در شهرک «شومیرا» فرمانده تیپ ۳۰۰ رژیم صهیونیستی را با پهپاد انتحاری هدف قرار داده بود. حمله‌ای که از همان زمان به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر ماهیت بانک اهداف مقاومت اسلامی لبنان، تلقی شد.

شومیرا یکی از مهم‌ترین مراکز فرماندهی و کنترل نزدیک مرز لبنان به شمار می‌رود و اتاق‌های عملیات، سامانه‌های رصد و مراکز پشتیبانی لجستیکی مرتبط با عملیات ارتش رژیم صهیونیستی در محور غربی را در خود جای داده است.

پیش از این دو عملیات نیز یک خودروی نظامی مرتبط با فرماندهی میدانی رژیم صهیونیستی در محور غربی هدف قرار گرفته بود، هرچند ارتش این رژیم، هویت افسر هدف قرارگرفته را رسماً اعلام نکرد. با این حال، رسانه‌های عبری از زخمی شدن اعضای یک تیم فرماندهی میدانی خبر داده بودند.

تکرار این الگوی حملات در بازه زمانی کوتاه، نشان‌دهنده رویکرد عملیاتی تازه حزب‌الله است. رویکردی که به جای تمرکز صرف بر نیروها و تجهیزات دشمن، ساختار فرماندهی تاکتیکی ارتش رژیم صهیونیستی را هدف گرفته است.

این تحول از آن جهت اهمیت دارد که فرماندهان میدانی نقش محوری در مدیریت نبردهای مرزی و هماهنگی واکنش سریع به پهپادها، کمین‌ها و حملات موشکی دارند.

همچنین نوع تسلیحات به‌کاررفته ــ به‌ویژه پهپادهای تهاجمی دقیق ــ از پیشرفت توان اطلاعاتی و عملیاتی مقاومت اسلامی لبنان حکایت دارد. قابلیتی که امکان ردیابی و هدف‌گیری فرماندهان دشمن را حتی در نقاط به‌ظاهر امن و مستحکم فراهم کرده و نگرانی فزاینده‌ای را در نهاد نظامی رژیم صهیونیستی درباره امنیت اتاق‌های فرماندهی و افسران مستقر در نزدیکی مرز لبنان ایجاد کرده است.

نبرد بر سر قلعه شقیف

در همین حال، ارتش رژیم صهیونیستی همچنان تلاش می‌کند محور نظامی جدیدی به سمت قلعه شقیف در جنوب لبنان باز کند، اما تاکنون نتوانسته پیشروی میدانی پایداری به دست آورد. چرا که مقاومت با گلوله‌باران، کمین و هدف‌گیری تحرکات نظامی در مسیرهای منتهی به منطقه، مانع پیشروی نیروهای نظامی صهیونیست شده است.

در روزهای اخیر، حملات توپخانه‌ای و هوایی رژیم صهیونیستی به اطراف ارنون، یحمر الشقیف و ارتفاعات مشرف به قلعه تشدید شده است. همزمان، نیروهای اسرائیلی تلاش کرده‌اند از محور دیرسریان ــ زوطر شرقی برای دور زدن مسیرهای پیچیده‌تر منتهی به شقیف پیشروی کنند.

بر اساس داده‌های میدانی، نیروهای رژیم صهیونیستی به دلیل جغرافیای سخت منطقه و آتش سنگین مقاومت با مشکلات جدی در پیشروی مواجه شده‌اند.

در روزهای گذشته، تجمعات و مسیرهای تحرک رژیم صهیونیستی با موشک و پهپادهای انتحاری هدف قرار گرفته و همین مسئله مانع تثبیت مواضع پیشرفته در نزدیکی قلعه شده است.

قلعه شقیف یکی از حساس‌ترین نقاط جنوب لبنان به شمار می‌رود. چراکه اشراف مستقیم بر بخش‌های وسیعی از جنوب لبنان و شمال فلسطین اشغالی دارد و به همین دلیل، کنترل یا نزدیک شدن به آن برای رژیم صهیونیستی، اهمیت راهبردی بالایی دارد.

ناکامی اسرائیل در ورود به حداثا

در همین حال، مقاومت از ناکامی ارتش رژیم صهیونیستی در رسیدن به شهرک «حداثا» آن هم پس از چندین روز حملات هوایی و گلوله‌باران سنگین، خبر داد.

ارتش اسرائیل همزمان با وارد کردن بولدوزرها و ماشین‌آلات مهندسی برای تخریب استحکامات و باز کردن مسیر پیشروی زمینی از محور «رشاف» به سمت این شهرک، با کمین‌های مقاومت روبه‌رو شد.

در جریان درگیری‌ها مشخص شد نیروهای رژیم صهیونیستی چندین بار تلاش کرده‌اند پس از هر شکست، حمله خود را با اعزام تانک‌ها و نیروهای کمکی تحت پوشش هوایی و توپخانه‌ای از نو سازمان‌دهی کنند، اما مقاومت همچنان محورهای پیشروی و نیروهای پشتیبان را هدف قرار داد.

این درگیری‌ها به انهدام چهار تانک «مرکاوا» و وارد شدن تلفات مستقیم به نیروهای مهاجم صهیونیست انجامید تا جایی که نیروهای رژیم صهیونیستی در پایان ناچار شدند زیر پوشش دود به سمت شهرک «رشاف» عقب‌نشینی کنند، بدون آنکه بتوانند در حداثا موضع ثابتی ایجاد یا خطوط دفاعی مقاومت را بشکنند.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین به عملیات نظامی خود علیه مواضع، تجمعات و خودروهای ارتش رژیم صهیونیستی در محورهای غربی و مرکزی و نیز شهرک‌های صهیونیست‌نشین ادامه داده و در این حملات از موشک‌ها، گلوله‌های توپخانه‌ای، موشک‌های هدایت‌شونده و پهپادهای انتحاری استفاده کرده است.

