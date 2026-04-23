به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های رژیم صهیونیستی از تعیین ضرب‌الاجل جدیدی از سوی آمریکا برای پایان آتش‌بس با ایران خبر داده‌اند.

شبکه «کان» (KAN) رژیم صهیونیستی گزارش داد که مقامات آمریکایی به تل‌آویو اطلاع داده‌اند مهلت تعیین‌شده از سوی «دونالد ترامپ» (Donald Trump) برای ادامه آتش‌بس با ایران، تا روز یکشنبه به پایان خواهد رسید. به گفته یک منبع دیپلماتیک، واشنگتن به‌دنبال دستیابی به نوعی تفاهم با تهران است و تمایلی به مذاکرات طولانی و فرسایشی ندارد.

در همین حال، منابع صهیونیستی احتمال دستیابی به پیشرفت قابل توجه تا پایان این مهلت را «بعید» ارزیابی کرده‌اند. این منابع همچنین از نوعی «سردرگمی» در رفتار آمریکا سخن گفته و اعلام کرده‌اند که در مواردی، تحولات و تصمیمات دولت ترامپ را از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند، نه از مسیرهای رسمی!

از سوی دیگر، یک مقام کاخ سفید در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز اعلام کرده که آتش‌بس ممکن است بین سه تا پنج روز ادامه داشته باشد. پیش‌تر نیز ترامپ از تمدید این آتش‌بس به درخواست پاکستان خبر داده و گفته بود این وضعیت تا زمان ارائه یک «پیشنهاد یکپارچه» از سوی ایران ادامه خواهد داشت.

ترامپ: فشار زمانی برای مذاکرات با ایران وجودن دارد

این در حالی است که دیشب رئیس‌جمهوری آمریکا در حالیکه برای برگزاری هر چه سریعتر مذاکرات با ایران و نیز دستیابی به توافق، پی در پی اصرار داشته، اکنون مدعی است هیچ «فشار زمانی» برای آتش‌بس یا برای توافق بر سر تاریخ جدیدی جهت مذاکرات با ایران، پس از توقف مذاکرات در ۱۲ آوریل وجود ندارد.

آمریکا در حالی از مذاکره سخن می گوید که در طول آتش بس نیز محاصره دریایی علیه ایران را ادامه داده است.

