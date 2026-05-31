به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در گفتوگو با فاکسنیوز، اعلام کرد که واشنگتن و تهران به «توافقی بسیار خوب» نزدیک شدهاند، اما همزمان با ادبیات جنگافروزانه اظهار داشت که در صورت شکست مذاکرات، گزینههای نظامی همچنان روی میز باقی خواهد ماند. وی این اظهارات را در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز مطرح کرد.
ترامپ با ادعا بر ترجیح راهحل دیپلماتیک گفت دستیابی به توافق میتواند بهطور فوری مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین کند. وی با تکرار بهانههای خود، افزود تنها تضمینی که برای آمریکا اهمیت اساسی دارد، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است.
رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که ایران با خودداری از توسعه یا خرید سلاح هستهای موافقت کرده است. وی همچنین از پیچیدگی روند مذاکرات سخن گفت و اظهار داشت که مذاکرهکنندگان ایرانی از تجربه بالایی برخوردارند و رسیدن به توافق نیازمند زمان است.
ترامپ تأکید کرد که واشنگتن قصد ندارد روند مذاکرات را با شتاب پیش ببرد و افزود آمریکا بهتدریج و گامبهگام به اهداف خود در قبال تهران دست خواهد یافت.
وی همچنین مدعی شد که ایران در شرایط دشواری قرار دارد و اقدامات آمریکا علیه رهبران ایرانی موجب شده است تصمیمگیران باقیمانده در این کشور «منطقیتر» عمل کنند.
