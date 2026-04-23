به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی_اسلامی با ارسال پیامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای بیعت کردند.

متن کامل پیام به شرح زیر است:

«الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ دینِکُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْن»

محضر مبارک حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته)

رهبر معظم انقلاب اسلامی

سلامٌ علیکم بِما صَبَرتُم



با قلبی آکنده از اندوه شهادت قائد عظیم الشأن امت اسلامی حضرت آیت الله امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای و دیگر عزیزان خاندان مکرّم جنابعالی و سرداران، رزمندگان، کودکان و هموطنان این سرزمین پاک به‌ دست شقی‌ترین شیاطین زمان را به محضر شریف حضرت عالی تسلیت عرض می‌کنیم.



با ضمیری سرشار از امید به آینده روشن جبهه حق، خدای سبحان را سپاس می‌داریم که چنین تقدیر فرمود که از پی آن فقدان عظیم، خلفی صالح، دانشمندی فرزانه و فقیهی زمان آگاه و مدیر و مدبّر را بر زعامتِ نظام اسلامی نشاند. بی‌گمان این انتخاب شایسته، که بر ولایت توحیدی قرآن و تدبیر حکیمانه الهی به استمرار صراط مستقیم دین و استواری نظام اسلامی بر نقطه ثقل آن؛ یعنی رهبری ولایی ابتنا دارد، نظام شیطانی طاغوت را نومید و مردم شریف ایران و امت اسلامی را امیدوار کرد. رجاء واثق داریم که رهبری نظام اسلامی توسط شخصیت تربیت یافته‌ی مکتب نورانی پیشوای فقید امام خامنه‌ای شهید، متضمن استقلال، عزت، پیشرفت همه جانبه و سربلندی ایران عزیز و حرکتی پرشتاب در مسیر دستیابی به تمدن نوین اسلامی خواهد شد. ان شاء الله



ما فرزندان معنوی امامین انقلاب ضمن تبریک و تهنیت ولایت حضرت‌عالی، با شما رهبر عزیز و فرزانه بیعت می‌نماییم و پیمان می‌بندیم که در سایه عنایت حضرت بقیه الله الاعظم عجّل الله تعالی فرجه الشریف، با همه توان در خدمت آرمان‌های والای نایب آن حضرت، ولی فقیه زمان حضرت آیت الله حاج سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای دامت برکاته خواهیم بود.



ما نهایت تلاش خود را جهت تحکیم و گسترش راهبرد نظم ولایی امت و امامت و تحکیم بینش، دانش و کنش توحیدی با پیشران‌های معرفتی و انگیزش ایمان درونی و گسترش عمل صالح برونی در کار خواهیم بست. میثاق اعتقادی ایمانی ما با همه شهیدان راه خدا، به ویژه قائد شهید امت تعقیب نهضت علمی و مرجعیت علوم انسانی_اسلامی، با ابتنا بر مبانی و ارزش‌های متعالی اسلام، جهت تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و بسط آن در جهان سرخورده از مکاتب مادی دنیوی و تحقق توحید و رهایی انسان معاصر از بندگی غیر خدا و عدل و امن و رشد و آبادانی برای ایران عزیز، امت اسلامی بل همه ابنای بشر می‌باشد».

