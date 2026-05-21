به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در گفت‌وگویی با خبرگزاری رویترز اعلام کرد افزایش بازده اوراق قرضه و رشد تورم در پی بحران انرژی ناشی از جنگ با ایران پدیده‌ای موقتی است و با پایان درگیری‌ها و بازگشت شرایط بازار انرژی به حالت عادی فروکش خواهد کرد.

وی با اشاره به نگرانی برخی مقام‌های بانک‌های مرکزی در نشست وزرای دارایی گروه هفت در پاریس گفت بسیاری از مسئولان پولی نسبت به افزایش تورم و فروش گسترده در بازار اوراق قرضه ابراز نگرانی کرده‌اند، اما به باور او این وضعیت گذراست. بسنت همچنین تأکید کرد تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، احتمالاً تورم عمومی در سطح بالاتری باقی خواهد ماند.

به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، با پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز قیمت انرژی نیز به سطوح طبیعی بازخواهد گشت. در همین حال بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به حدود ۴.۶۷ درصد رسیده و بازده اوراق ۳۰ ساله نیز نزدیک به ۵.۱۸ درصد معامله می‌شود؛ سطحی که از سال ۲۰۰۷ تاکنون کم‌سابقه بوده است.

