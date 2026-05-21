  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

عضو فراکسیون «الوفاء للمقاومة»: مذاکرات مستقیم لبنان با رژیم صهیونیستی به ضرر منافع ملی است

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۰
کد مطلب: 1817229
عضو فراکسیون «الوفاء للمقاومة»: مذاکرات مستقیم لبنان با رژیم صهیونیستی به ضرر منافع ملی است

حسن عزالدین، عضو فراکسیون «الوفاء للمقاومة» پارلمان لبنان، با اشاره به ادامه حملات اسرائیل به این کشور، مذاکرات مستقیم با تل‌آویو را در تضاد با منافع ملی لبنان دانست و خواستار بازنگری در این رویکرد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن عزالدین، عضو فراکسیون «الوفاء للمقاومة» پارلمان لبنان، با انتقاد از ادامه مذاکرات مستقیم این کشور با اسرائیل، این رویکرد را عاملی برای ایجاد «بن‌بست سیاسی بزرگ» دانست و تأکید کرد که این مذاکرات تنها به نفع منافع دشمن صهیونیستی است و حقوق ملی لبنان را نادیده می‌گیرد.

وی با اشاره به حملات اخیر اسرائیل به شهرک «دیر قانون النهر» که منجر به شهادت ۱۳ غیرنظامی از جمله ۹ عضو یک خانواده شد، گفت: با وجود تشدید حملات و نقض مکرر قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل، مقامات لبنانی همچنان بر ادامه مذاکرات مستقیم اصرار دارند. عزالدین این رویکرد را «نشانه‌ای از ذلت و پذیرش شروط دشمن» توصیف کرد.

این نماینده پارلمان لبنان از مقامات این کشور خواست تا در محاسبات خود بازنگری کرده و به مذاکرات غیرمستقیم روی آورند. او همچنین خواستار توقف مذاکرات مستقیم تا زمانی شد که اسرائیل به تعهدات خود مبنی بر آتش‌بس پایبند باشد و تأکید کرد که باید به خواست و اراده مردم لبنان بازگشت.

...........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha