عضو فراکسیون «الوفاء للمقاومة»: مذاکرات مستقیم لبنان با رژیم صهیونیستی به ضرر منافع ملی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن عزالدین، عضو فراکسیون «الوفاء للمقاومة» پارلمان لبنان، با انتقاد از ادامه مذاکرات مستقیم این کشور با اسرائیل، این رویکرد را عاملی برای ایجاد «بن‌بست سیاسی بزرگ» دانست و تأکید کرد که این مذاکرات تنها به نفع منافع دشمن صهیونیستی است و حقوق ملی لبنان را نادیده می‌گیرد.

وی با اشاره به حملات اخیر اسرائیل به شهرک «دیر قانون النهر» که منجر به شهادت ۱۳ غیرنظامی از جمله ۹ عضو یک خانواده شد، گفت: با وجود تشدید حملات و نقض مکرر قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل، مقامات لبنانی همچنان بر ادامه مذاکرات مستقیم اصرار دارند. عزالدین این رویکرد را «نشانه‌ای از ذلت و پذیرش شروط دشمن» توصیف کرد.

این نماینده پارلمان لبنان از مقامات این کشور خواست تا در محاسبات خود بازنگری کرده و به مذاکرات غیرمستقیم روی آورند. او همچنین خواستار توقف مذاکرات مستقیم تا زمانی شد که اسرائیل به تعهدات خود مبنی بر آتش‌بس پایبند باشد و تأکید کرد که باید به خواست و اراده مردم لبنان بازگشت.

