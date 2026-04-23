به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی عصر امروز پنج‌شنبه، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مراسم پنجمین سالگرد شهید حق‌بین که در مسجد جامع لنگرود برگزار شد، ضمن تبریک دهه کرامت، اظهار کرد: این جلسه، مجلسی فاخر و وزین است که در آن اقشار مختلف مردم، مسئولان، حوزویان، دانشگاهیان، جوانان و علاقه‌مندان به آرمان‌های انقلاب حضور دارند و امیدواریم خداوند متعال توفیق بهره‌مندی از برکات این ایام را به همه ما عطا کند.

وی با اشاره به فلسفه بعثت پیامبر اکرم(ص) افزود: پیامبر اسلام برای تحقق کرامت واقعی انسان‌ها مبعوث شد. خدای متعال نیز خود را «ربّ اکرم» معرفی می‌کند و انسان را با کرامت می‌شناساند. این کرامت در حوزه فردی و اجتماعی معنا پیدا می‌کند و تحقق آن در جامعه، وابسته به برقراری عدالت است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تأکید کرد: کرامت و عدالت از پرکاربردترین مفاهیم در قرآن کریم هستند و جامعه‌ای که به کرامت دست یابد، ناگزیر باید عدالت را نیز محقق کند.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به شخصیت شهید حق‌بین گفت: این جلسه برای بزرگداشت یکی از فاتحان عرصه مقاومت است؛ شخصیتی که از ثمرات مکتب امام خمینی(ره) بود و همچون جوانان صدر اسلام در میدان حضور یافت و از اسلام دفاع کرد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: سپاه پاسداران از ابتدای تأسیس در سال ۱۳۵۸ تاکنون، مدافع حریم انقلاب بوده و در برابر همه تهدیدها ایستادگی کرده است. امام خمینی(ره) درباره سپاه تعبیر بلندی دارند و آن را در مسیر انبیا می‌دانند، که این نشان‌دهنده عظمت این نهاد است.

وی با بیان اینکه امروز ملت ایران پاسدار شریعت اسلامی شده‌اند، تصریح کرد: پاسداران انقلاب اسلامی به تعبیر مقام معظم رهبری، «کوثر انقلاب» هستند؛ همان‌گونه که حضرت فاطمه(س) منشأ خیرات فراوان برای جهان اسلام شدند.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به نقش شهید حق‌بین در جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: این شهید بزرگوار، فرماندهی مدبر، مؤمن و محبوب بود که نه‌تنها فرمانده یک لشکر، بلکه فرمانده دل‌ها بود.

وی ادامه داد: فتح شهرهای نبل و الزهرا در سوریه که سال‌ها در محاصره بودند، یکی از نقاط درخشان مقاومت است و این پیروزی با مجاهدت‌های فرماندهانی چون شهید حق‌بین رقم خورد.

وی افزود: شهید حاج قاسم سلیمانی نیز با اهدای انگشتر و بوسیدن دست این شهید، عظمت کار او را تأیید کرد و این نشان‌دهنده جایگاه بالای این فرمانده در جبهه مقاومت است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به تحریف‌های صورت‌گرفته درباره اسلام گفت: امروز با انواع قرائت‌های نادرست از اسلام مواجه هستیم؛ از یک‌سو جریانی که اسلام را صرفاً دین رحمت بدون مقاومت معرفی می‌کند و از سوی دیگر جریان‌های تکفیری و داعشی که چهره‌ای خشن و افراطی از اسلام ارائه می‌دهند.

وی تصریح کرد: این دو نگاه، دو لبه یک قیچی برای نابودی حقیقت اسلام هستند و باید با هر دو مقابله کرد.

رمضانی افزود: اسلام واقعی، هم دین رحمت است و هم دین مقاومت؛ رحمت برای مؤمنان و ایستادگی در برابر مستکبران.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی، اسلام ناب را احیا کرد، اظهار داشت: امام خمینی(ره) اسلام را به‌گونه‌ای معرفی کردند که هم در عرصه فردی و هم در عرصه اجتماعی و سیاسی حضور دارد.

رمضانی ادامه داد: امام، ملت ایران را به ایستادگی در برابر ظلم و سلطه فراخواند و این تفکر باعث شد جمهوری اسلامی به یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه تبدیل شود.

وی با انتقاد از وضعیت کشورهای اسلامی گفت: امروز در میان ده‌ها کشور اسلامی، به‌سختی می‌توان کشوری را یافت که استقلال واقعی داشته باشد و در برابر نظام سلطه ایستادگی کند.

رمضانی افزود: بسیاری از این کشورها یا تحت سلطه هستند یا خود به پایگاه قدرت‌های استکباری تبدیل شده‌اند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) جبهه مقاومت را یکی از معجزات انقلاب اسلامی دانست و گفت: این جریان از ایران آغاز شد و امروز در کشورهای مختلف از جمله لبنان، عراق، یمن و حتی در اروپا و آمریکا گسترش یافته است.

وی تصریح کرد: شکل‌گیری جبهه مقاومت نشان‌دهنده بیداری ملت‌ها و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار است.

رمضانی با تأکید بر اینکه مجالس بزرگداشت شهدا باید به ترویج آرمان‌های آنان منجر شود، گفت: این مجالس باید همراه با بصیرت، حماسه و تربیت انسان‌های مؤمن و انقلابی باشد.

وی افزود: انقلاب اسلامی و گسترش جبهه مقاومت، دو معجزه بزرگ دوران معاصر هستند که با هدایت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری شکل گرفته‌اند.

آیت‌الله رمضانی در پایان، با اشاره به استمرار مسیر انقلاب اسلامی، از سلامت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای خبر داد و این موضوع را نعمتی برای تداوم جبهه اسلام و مقاومت دانست.

