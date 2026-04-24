پاپ باز هم حملات آمریکا و رژیم صهیونی به ایران را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پاپ لئوی چهاردهم شامگاه پنجشنبه به خبرنگارانی که با او از مالابو، پایتخت گینه استوایی همراه بودند، گفت: من به عنوان یک رهبر روحانی نمی‌توانم طرفدار جنگ باشم.

رهبر کاتولیک‌های جهان در ادامه تأکید کرد: بمباران ایران توسط آمریکا و اسرائیل وضعیتی آشفته برای اقتصاد جهانی و کل جمعیت بی‌گناه ایران که به علت این جنگ رنج می‌برند، ایجاد کرده است. می‌خواهم همه را تشویق کنم تا برای یافتن پاسخ‌هایی که از فرهنگ صلح ناشی می‌شود و نه از مکانی پر از نفرت و تفرقه، تلاش کنند.

این اظهارات پاپ لئوی چهاردهم پس از تنش لفظی اخیر بین او و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، عنوان شد. پاپ در هفته‌های اخیر به یکی از منتقدان فزآینده جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تبدیل شده است.

پاپ لئو چهاردهم رهبر کاتولیک‌های جهان در شدیدترین موضع‌گیری علیه جنگ ایران، توهم قدرت مطلق را عامل تشدید جنگ دانست و گفت: خودپرستی و پول پرستی دیگر کافی است! نمایش قدرت بس است! جنگ بس است!

.............

پایان پیام/ ۲۱۸