به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) شامگاه پنجشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در اجتماع شبانه مردم آستانهاشرفیه با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی اظهار کرد: همه این مجاهدتها و فداکاریها در مسیر تحقق عدالت جهانی و زمینهسازی ظهور قرار دارد و در این مسیر، خونهای پاک بسیاری ریخته شده و ملت ایران خسارات فراوانی را متحمل شده است.
وی با بیان اینکه دستیابی به اهداف بلند، همواره نیازمند پرداخت هزینه است، افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، ملت ایران هزینههای سنگینی پرداخت کرده است؛ از نوزادان چندروزه تا جوانان، فرماندهان، دانشمندان، دانشجویان، روحانیون و اقشار مختلف مردم، همگی در این مسیر نقشآفرینی کردهاند و اینها سرمایههای عظیم معنوی انقلاب هستند.
آیتالله رمضانی با اشاره به شهدای جبهه مقاومت تصریح کرد: در این مسیر، شخصیتهای بزرگی همچون اسماعیل هنیه، یحیی سنوار، سید حسن نصرالله، سید هاشم صفیالدین، حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به شهادت رسیدند و اینها هزینههای بزرگی بود که جبهه مقاومت برای تحقق اهداف خود پرداخت.
عضو مجلس خبرگان رهبری، نتیجه این مجاهدتها را گسترش جبهه مقاومت در جهان اسلام دانست و گفت: این حرکت از ایران آغاز شد و در لبنان، عراق، سوریه، آمریکای لاتین، آفریقا و دیگر مناطق جهان با لبیک ملتها مواجه شد و امروز این جریان به دنبال تحقق عدالت در سطح جهانی است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با تأکید بر پایان دوران سلطهگری اظهار داشت: دوران ظلم، استعمار و استثمار به پایان رسیده است و امروز قدرتهای سلطهگر که همانند دزدان دریایی عمل میکنند، تلاش دارند حقوق ملتها را تضییع کنند، اما ملت ایران در برابر این زیادهخواهیها ایستادگی خواهد کرد.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه افزود: ملت ایران با تمام توان در میدان حضور دارد و حضور زنان در بسیاری از عرصهها حتی پررنگتر از مردان است و این حضور گسترده، پشتوانهای بزرگ برای نظام اسلامی به شمار میرود.
آیتالله رمضانی با بیان اینکه ملت ایران دارای تمدنی کهن و ریشهدار است، گفت: کسانی که سابقهای کوتاه و آمیخته با اشغال دارند، امروز به خود اجازه تجاوز میدهند، اما ملت ایران هرگز این تجاوز و تعدی را تحمل نخواهد کرد.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شرایط کنونی جهان خاطرنشان کرد: امروز در یک آزمون بزرگ تاریخی قرار داریم و این حضور میدانی مردم، مهمترین پشتوانه مسئولان و رزمندگان در خطوط مقدم است و چنین حضوری در تاریخ کمنظیر است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) تأکید کرد: ایران اسلامی امروز در متن تحولات منطقهای و بینالمللی قرار دارد و به برکت انقلاب اسلامی، تنها نظام دینی مستقل در جهان شکل گرفته و این مسیر میتواند زمینهساز تحقق عدالت جهانی باشد.
وی با بیان اینکه امروز جنگ، جنگ تمدنی است، تصریح کرد: دشمنان با اقدامات تروریستی، تلاش کردند چهرههای اثرگذار جبهه مقاومت را حذف کنند، اما این اقدامات نهتنها مانع پیشرفت این جریان نشده، بلکه موجب تقویت آن نیز شده است.
آیتالله رمضانی با تأکید بر آموزههای دینی افزود: دینی که امام خمینی(ره) به ما معرفی کرد، دینی است که نه ظلم میکند و نه ظلم میپذیرد، نه باج میدهد و نه باج میگیرد و این دین، زمینهساز سعادت دنیا و آخرت انسانهاست.
وی با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه گفت: اگر این حضور تضعیف شود، دشمنان به دنبال ضربه زدن خواهند بود، اما حضور مستمر مردم، تمامی توطئهها را خنثی کرده و خواهد کرد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با بیان اینکه دشمنان در تحقق اهداف خود ناکام ماندهاند، اظهار داشت: هدف آنها تجزیه ایران و نابودی نظام اسلامی بود، اما در این مسیر شکست خوردهاند و امروز جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در صحنه حضور دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: هرچند خسارات مادی و معنوی فراوانی به کشور وارد شده است، اما این هزینهها لازمه دستیابی به قلههای پیشرفت و عزت است و تاکنون پیروزیهای بزرگی نصیب ملت ایران شده است.
وی با تأکید بر استقلال جمهوری اسلامی ایران گفت: در میان کشورهای اسلامی، ایران تنها کشوری است که توانسته استقلال، عزت و آزادی خود را حفظ کند و نظام اسلامی را بهصورت عملی پیادهسازی کند.
آیتالله رمضانی با انتقاد از برخی کشورهای منطقه تصریح کرد: برخی دولتهای اسلامی با در اختیار قرار دادن سرزمینهای خود به دشمنان، زمینه حمله به ملتهای مسلمان را فراهم کردند که این اقدام، ننگی بزرگ برای آنها محسوب میشود.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به تحولات بینالمللی گفت: برخی کشورهای اروپایی نیز متوجه این واقعیت شدهاند و از همراهی با اقدامات خصمانه فاصله گرفتهاند، چراکه به قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران پی بردهاند.
وی در پایان با اشاره به بیعت ملت ایران با رهبری تأکید کرد: ملت ایران با بصیرت و آگاهی، مسیر ولایت را انتخاب کرده و تا زمانی که این پیوند مستحکم برقرار باشد، هیچ آسیبی متوجه کشور نخواهد شد.
