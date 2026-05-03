به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در گفت‌وگویی در پاسخ به تهدیدات ترامپ جنایتکار اظهار کرد: ترامپ مدام تهدید و توهین می‌کند و روزانه به دروغ پردازی مشغول است اما ملت ایران تحقیر پذیر و توهین پذیر نیست و البته در خیابان‌ها پاسخ مردم به او را می‌بینید. از طرفی هم سرداران مجاهد ما تهدید کردند که اگر دشمن بار دیگر تجاوز به کشور را شروع کند، پایانش با آن‌ها نخواهد بود.

وی افزود: من فکر می‌کنم این بعثت نه فقط در داخل ایران مقتدر و ایران قوی بلکه این بعثت جهانی است و امروزه ما با یک بعثت جهانی مواجه هستیم و این یکی از پیش‌بینی‌های دقیق رهبر شهید ما بوده که مردم شروع می‌کنند و کار را پایان خواهد رساند. بلاشک با این اقتداری که امروز نظام دارد و همدلی که بین مسئولان نظام وجود دارد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت: ترامپ گفته بود که برخی میانه رو و برخی تندرو هستند؛ همینقدر ترامپ بدانه که در رابطه با استکبار جهانی همه مسئولان نظام دیدگاهشون مقابله با شدیدترین شدت‌هاست یعنی چه نسبت به آمریکا و ترامپ و چه نسبت به صهیونیسم که به اصطلاح آنها تازه به دوران رسیده هستند! و بالاخره با این ملت کهنی که چهار پنج هزار سال سابقه قانون دارد، سابقه علم و دانش دارد قطعاً نمی‌توانند مبارزه کنند.

رمضانی بیان کرد: این تهدیدات ترامپ هم همانند تهدیدهای قبلی قطعاً هیچ تاثیری نخواهد داشت. من یقین دارم به واسطه سنت الهی پیروز این میدان ملت عزیز ایران هستند خصوصاً با این همدلی که الان بین ملت و نظام اسلامی و مسئولان و مجاهدان ما وجود دارد یقیناً شکست راه پیدا نمی‌کند. تعبیر امام شهید ما هم این بوده که می‌فرمود اصلاً خداوند راه شکست را بر ما بسته است، یا شهادت و یا پیروزی.

وی تصریح کرد: امروز دنیا باید متوجه شود که زمان قلدری و عیاشی‌ و مانند این‌ها گذشته وبه سر آمده و مردم و ملت‌ها و اراده ملت‌ها باید این عیاشی‌ها و این جنایت‌ها را یکسره کند.

.............

پایان پیام