جایگاه تقیه در نگاه رهبر انقلاب اسلامی(ره)

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: تقیه در نگاه رهبر انقلاب اسلامی چه جایگاهی دارد و چگونه از آن بهعنوان روش فعال مؤمن در سیاست و زندگی یاد میشود؟
مفهوم «تقیه» در تاریخ اندیشه شیعی همواره مورد بحث و گاه سوءبرداشت بوده است. برخی آن را نشانه ترس یا انفعال میدانند، حالآنکه در نگاه دقیقتر، ابزاری برای حفظ ایمان و انجام وظایف در شرایط دشوار است. بیانات مقام معظم رهبری در این زمینه، بهویژه آنچه در سایت رسمی ایشان منتشر شده است، (۱) بازخوانی و تحلیل دقیق این مفهوم را ممکن میسازد.
در ادامه، تلاش میشود ابعاد مختلف تقیه از منظر رهبر انقلاب، با تمرکز بر نقش فعال و هوشمندانه آن در سیاست و زندگی مؤمن، مورد بررسی قرار گیرد.
ابعاد مختلف تقیه از منظر رهبر انقلاب (ره)
۱. تقیه؛ «تُرس» است نه «تَرس»
محوریترین نکته در تبیین رهبر انقلاب، تمایز صریح میان «تقیه» و «ترس» است. ایشان با استناد به حدیث مشهور «التَّقِیَّهُ تُرْسُ المُؤمِن»، (۲) تقیه را نه نشانه ضعف روانی یا خوف از دشمن، بلکه «سپر» معرفی میکنند. این تمثیل، بسیار گویاست: سپر نه در بستر امن، بلکه در میدان نبرد معنا دارد. کسی که زیر لحاف پنهان شده، به سپر نیاز ندارد؛ سپر برای کسی است که ایستاده، درگیر است و قصد ضربه زدن دارد. در این نگاه، تقیه خودْ، بخشی از کنش فعالانه مؤمن در مواجهه با دشمن است، نه عقبنشینی از میدان. (۳)
۲. تقیه بهمثابه شیوه ضربهزدن هوشمندانه
رهبر انقلاب، تجربه مبارزات پیش از انقلاب را شاهدی زنده بر این معنا میدانند. تقیه در آن دوران، به معنای تعطیل کردن مبارزه نبود؛ بلکه دقیقاً برعکس، راهی برای واردکردن ضربه مؤثرتر بود. ضربهای که دشمن «شمشیر» آن را نمیدید، اما دردش را احساس میکرد. انتشار اعلامیهها، سازماندهی مخفی، شبکهسازی پنهان و حفظ اسرار مبارزاتی، همگی مصادیقی از تقیهاند که آبروی نظام طاغوت را بُرد و بنیان آن را لرزاند؛ بنابراین، تقیه نه نفیِ جهاد، بلکه شکل خاصی از جهاد است؛ جهادی پنهان، اما هدفمند. (۴)
۳. استمرار کارکرد تقیه پس از تشکیل حکومت
یکی از بدفهمیهای رایج، محدود کردن تقیه به دوران اقلیت و فقدان قدرت سیاسی است. رهبر انقلاب صریحاً این تصور را رد میکنند. از نگاه ایشان، حتی پس از تشکیل حکومت اسلامی، «میدان درگیری» پایان نیافته است؛ فقط شکل آن تغییر کرده است.
در دنیای معاصر، استکبار جهانی یک قدرت واقعی است و جمهوری اسلامی نیز اهداف و مقاصد مشخصی دارد. در چنین شرایطی، هیچ الزام عقلانی و شرعی وجود ندارد که همه برنامهها، نیتها و مسیرها بیمحابا بر زبان آورده شود. تقیه در اینجا به معنای مدیریتِ آگاهانهِ اطلاعات و پرهیز از افشای زودهنگام اهدافی است که میتواند دست دشمن را برای مقابله باز کند. (۵)
۴. خاطرهای از احمد سکوتره
رهبر انقلاب به خاطرهای از دیدارهای خود با احمد سکوتره، رهبر باتجربه و هوشمند گینه، اشاره میکنند. سکوتره که دلبستهی انقلاب اسلامی بود و فشار شدید استکبار را از نزدیک تجربه کرده بود، در گفتوگویی صریح به رهبری توصیه میکند که نقطهضعف شما این است که بیش از عمل، سخن میگویید؛ کار را باید انجام داد، نه دائماً اعلام کرد. رهبری تصریح میکنند که در ابتدا این توصیه را نپذیرفتند، اما تجربههای بعدی نشان داد که این تحلیل دقیق بوده است. ازاینرو، ایشان هشدار میدهند که در عرصهی سیاست خارجی، بیان شتابزدهی اهداف و برنامهها میتواند ابزار سوءاستفادهی دشمن شود. این همان تقیّهی عقلانی و فعال در میدان تقابل جهانی است. (۶)
۵. تقیه در سیاست خارجی؛ ضلع سوم عقلانیت اسلامی
در تبیین اصول سیاست خارجی، رهبر انقلاب از سهگانه «عزت، حکمت و تقیه» سخن میگویند. در این منظومه، تقیه نه در تعارض با عزت است و نه در برابر حکمت؛ بلکه مکمل آنهاست. عزت، یعنی پرهیز از رفتاری که به ذلت اسلام و مسلمین بینجامد؛ حکمت، یعنی سنجش شرایط، منافع و پیامدها؛ و تقیه، یعنی خودداری از گفتن یا نشان دادنِ نابجای آنچه گفتنش به مصلحت نیست. (۷)
۶. پیوند تقیه با سیره ائمه علیهمالسلام
بر اساس نظریه «انسان ۲۵۰ ساله» در اندیشهی آیتالله سید علی خامنهای، سیره ائمهی اهلبیت علیهمالسلام یک حرکت پیوسته، هدفمند و ممتدّ تاریخی است که باوجود تفاوتهای ظاهری، همگی در امتداد یک مأموریت واحد هست. در این چارچوب، تقیّه نه صرفا یک حکم فرعی یا واکنشی اضطراری، بلکه بخشی از راهبرد کلان جهاد اهلبیت علیهمالسلام برای تحقق اسلام ناب بهشمار میآید. برای نمونه، دوران امامت امام موسیبنجعفر علیهالسلام مقطعی است که دستگاه خلافت عباسی به اوج ثبات سیاسی و قدرت نظامی رسیده و امکان هرگونه مقابلهی علنی ازمیان رفته است. در چنین شرایطی، استمرار خط امامت و حفظ ظرفیت تاریخی تشیع، تنها از طریق جهاد پنهان، کتمان آگاهانهی امور و صیانت از شبکهی مؤمنان ممکن بود. (۸)
نتیجه:
درمجموع، دیدگاه رهبر انقلاب درباره تقیه، بازتعریفی عمیق و فعال از این مفهوم ارائه میدهد. تقیه در این نگاه:
• نشانه ترس نیست، بلکه ابزار مقاومت است؛
• متعلق به میدان درگیری است، نه حاشیه امن؛
• محدود به دوران ضعف نیست، بلکه در زمان تشکیل حکومت هم معنا دارد؛
• و به معنای ذلت نیست، بلکه اصلی در کنار عزت و حکمت است.
چنین فهمی از تقیه، آن را از یک تاکتیک تدافعیِ منفعل از سرِ ترس، به راهبردی هوشمندانه و جهادی ارتقا میدهد؛ راهبردی که بدون آن، هم ایمان آسیب میبیند و هم عمل سیاسی.
پینوشتها:
۱. پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای (ره)، لینک: https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=۱۸۹۰
۲. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ ق، ج ۲، ص ۲۲۱.
۳. بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، ۰۹/۱۱/۱۳۶۸.
۴. بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، ۰۹/۱۱/۱۳۶۸.
۵. بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، ۰۹/۱۱/۱۳۶۸.
۶. بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، ۰۹/۱۱/۱۳۶۸.
۷. بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، ۰۹/۱۱/۱۳۶۸.
۸. پیام به سوّمین کنگرهی جهانی حضرت امام رضا علیهالسلام، ۲۶/۰۷/۱۳۶۸ و بیانات در مراسم افتتاحیه کنگره جهانی حضرت رضا علیهالسلام در مشهد، ۲۸/۰۴/۱۳۶۵.
