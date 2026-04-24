به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی امروز جمعه، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در نشست «قرار معنوی» که در مسجد آفخرا رشت برگزار شد، با اشاره به مؤلفه‌های سعادت انسان اظهار کرد: بر اساس دیدگاه بزرگان دینی، سه عامل «توکل حقیقی به خداوند»، «توسل به اهل‌بیت (ع)» به‌ویژه فاطمه معصومه و «تدبیر و عقلانیت» نقش اساسی در رسیدن به سعادت دارند.

وی با تأکید بر اهمیت مجالس دینی افزود: این محافل موجب احیای قلب، عقل و روح انسان می‌شوند و یکی از حسرت‌های انسان در قیامت، غفلت از حضور در این مجالس است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با اشاره به دعای مکارم‌الاخلاق از صحیفه سجادیه، آن را «منشور جامع اخلاقی» دانست و گفت: این دعا دارای ظرفیت گسترده‌ای برای تبیین نظام تربیتی اسلام است و هر فراز آن می‌تواند محور مباحث مستقل اخلاقی قرار گیرد.

وی همچنین به اثرگذاری جهانی این معارف اشاره کرد و افزود: مفاهیم صحیفه سجادیه حتی در میان غیرمسلمانان نیز مورد توجه قرار گرفته و بیانگر عمق ارتباط معنوی با خداوند است.

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر نقش «ادب» در تربیت انسان، آن را در سه سطح «ادب با خود»، «ادب با دیگران» و «ادب با خدا» تبیین کرد و گفت: رشد انسان در گرو تنظیم صحیح رفتار در این سه حوزه است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه صلوات تصریح کرد: بر اساس روایات، دعاهایی که با صلوات آغاز و پایان می‌یابند، زمینه بیشتری برای استجابت دارند و صلوات از برترین اذکار الهی به شمار می‌رود.

این استاد حوزه و دانشگاه در تبیین فرازهایی از دعای مکارم‌الاخلاق خاطرنشان کرد: در معارف اسلامی، ارتقای جایگاه اجتماعی باید با فروتنی درونی همراه باشد؛ چراکه خودبینی منشأ بسیاری از رنج‌ها و آسیب‌های اخلاقی است.

وی افزود: انسان زمانی از رنج‌ها رهایی می‌یابد که از خودمحوری فاصله بگیرد و نگاه خود را اصلاح کند.

آیت‌الله رمضانی با تبیین مفهوم «عزت» در اسلام گفت: عزت حقیقی در ارتباط با خداوند حاصل می‌شود و چنین انسانی از هیچ قدرتی جز خداوند هراس نخواهد داشت.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در ادامه، هدایت الهی را محور اصلی تربیت دانست و اظهار کرد: هدایت الهی برخلاف قوانین بشری، صرفاً موجب کنترل رفتار نیست، بلکه با اقناع درونی، آرامش واقعی برای انسان ایجاد می‌کند.

وی تأکید کرد: نظام تربیتی اسلام باید هر سه بُعد وجودی انسان شامل «عقل»، «نفس» و «بدن» را به‌صورت همزمان پوشش دهد و تنها در این صورت است که انسان به مسیر صحیح هدایت می‌شود.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به تفاوت «علم‌الدراسه» و «علم‌الوراثه» خاطرنشان کرد: علم حقیقی، نوری الهی است که موجب هدایت انسان می‌شود و صرف دانستن مفاهیم، تضمین‌کننده آرامش و سعادت نیست.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) همچنین بر ضرورت مراقبت از ورودی‌های ذهنی و رفتاری انسان تأکید کرد و گفت: آنچه انسان می‌بیند، می‌شنود و بیان می‌کند، در شکل‌گیری شخصیت و سرنوشت او نقش تعیین‌کننده دارد.

وی با اشاره به اهمیت کنترل رفتارهای فردی افزود: تنظیم صحیح کارکرد اعضایی همچون چشم، گوش، زبان و سایر رفتارهای انسانی، از ارکان اساسی تربیت دینی به شمار می‌رود.

آیت‌الله رمضانی در ادامه با هشدار نسبت به آفات شهرت و تمجید تصریح کرد: اگر انسان مراقبت نکند، تعریف و تمجید دیگران می‌تواند زمینه انحراف و سقوط او را فراهم کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان، هدایت الهی را تنها مسیر دستیابی به سعادت واقعی دانست و تأکید کرد: هیچ نظام جایگزینی نمی‌تواند به‌طور کامل انسان را در مسیر صحیح زندگی هدایت کند.

