اعزام اولین کاروان زائران حج تمتع به سرزمین وحی

۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۸
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: اولین گروه کارگزاران حج شامل ۱۲۱ نفر امروز عازم عربستان شد تا مقدمات اسکان، حمل‌ونقل، تغذیه، خدمات درمانی و فعالیت‌های فرهنگی زائران را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت صبح امروز (شنبه، پنجم اردیبهشت) در حاشیه اعزام اولین گروه از زائران به حج تمتع که از فرودگاه امام خمینی(ره) انجام شد، گفت: اولین گروه کارگزاران حج شامل ۱۲۱ نفر امروز عازم عربستان شد تا مقدمات اسکان، حمل‌ونقل، تغذیه، خدمات درمانی و فعالیت‌های فرهنگی زائران را فراهم کنند.

وی افزود: مجوز اعزام زائران تنها از ۲۹ فروردین نهایی شد و پس از مذاکرات مجدد با وزارت حج عربستان و هماهنگی‌های سفارت ایران، همچنین تلاش‌های وزارت راه و سازمان هواپیمایی برای حل مشکلات فضای پروازی، شرایط برای آغاز اعزام‌ها مهیا شد.

رئیس سازمان حج و زیارت عنوان کرد: تمام مقدمات اعزام ۳۰ هزار و ۶۷۲ زائر ایرانی در قالب ۲۲۳ کاروان فراهم شده و هماهنگی ایستگاه‌های پروازی در حال انجام است.

