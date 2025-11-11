به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد که ایالات متحده بار دیگر حمایت خود را از دستیابی به توافق امنیتی میان اسرائیل و سوریه اعلام کرده است.
این موضع پس از دیدار وزرای خارجه آمریکا، سوریه و ترکیه در واشنگتن و در جریان سفر رسمی احمد الشرع رئیسجمهور سوریه، به ایالات متحده مطرح شد.
در همین راستا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اظهار داشت که دولتش در حال همکاری با اسرائیل برای بهبود روابط با سوریه است. وی در پاسخ به پرسشی درباره گذشته رئیسجمهور سوریه، که تا مدت کوتاهی پیش در فهرست سیاه واشنگتن بهعنوان یکی از فرماندهان سابق القاعده قرار داشت، گفت: «برخی میگویند گذشتهاش پرتنش بوده… همه ما گذشتهای پرتنش داشتهایم».
اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، نیز دیدار میان الشرع و ترامپ را «سازنده» توصیف کرد و گفت که در این نشست، بر حمایت از وحدت ملی سوریه و بازسازی کشور تأکید شده است.
او در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «این دیدار پس از ماهها آمادگی فشرده برگزار شد و تمامی ابعاد پرونده سوریه مورد بررسی قرار گرفت».
سفری بدون تشریفات و نگاهها به نتایج
سفر احمد الشرع رئیسجمهور انتقالی سوریه، به ایالات متحده با استقبال سرد و حسابشدهای از سوی واشنگتن همراه بود؛ بهگونهای که وی از در پشتی وارد کاخ سفید شد. این نشانهای از روابط مشروط آمریکا و روندی آزمایشی در مسیر عادیسازی سیاسی است.
الاخبار لبنان نوشت: در حالی که مقامات انتقالی سوریه این سفر را تاریخی توصیف کرده و آن را نخستین حضور یک رئیسجمهور سوری در خاک آمریکا دانستند، دولت ایالات متحده بدون هیچگونه تشریفات رسمی، میزبان الشرع بود. دیدار وی با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پشت درهای بسته انجام شد و جزئیات مهمی از آن منتشر نشده است.
کاخ سفید تنها با صدور بیانیهای کوتاه اعلام کرد که ترامپ با الشرع دیدار کرده است. همزمان، وزارت خزانهداری آمریکا یادآور شد که تمامی تحریمهای اعمالشده علیه سوریه، از جمله تحریمهای ریاستجمهوری و قانون «قیصر»، به حالت تعلیق درآمدهاند.
در بیانیهای که ریاستجمهوری سوریه منتشر کرد، آمده است که این دیدار با حضور اسعد الشیبانی و مارکو روبیو، وزرای خارجه دو کشور برگزار شده و محور گفتوگوها روابط دوجانبه، راههای توسعه آن و مسائل منطقهای و بینالمللی مشترک بوده است.
این سفر پس از مقدمات گستردهای از سوی واشنگتن انجام شد، از جمله حذف نام احمد الشرع و وزیر کشورش از فهرست تروریسم شورای امنیت. هدف از این اقدامات، زمینهسازی برای پیوستن دولت انتقالی سوریه به ائتلاف بینالمللی ضد داعش و آغاز دور جدیدی از مذاکرات سوریه و اسرائیل عنوان شده است. توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا به سوریه، ابراز امیدواری کرده که توافقی میان دمشق و تلآویو تا پایان سال جاری امضا شود؛ توافقی که میتواند به عادیسازی روابط منجر شود.
الشرع پیش از دیدار با ترامپ، با اعضای جامعه سوری مقیم آمریکا، پژوهشگران و خبرنگاران دیدار کرد. این دیدار سومین ملاقات وی با ترامپ محسوب میشود؛ دو دیدار قبلی در ریاض و نیویورک انجام شده بود، اما دیدار اخیر نخستین گفتوگوی مستقیم میان آنها بهشمار میرود. با این حال، این جلسه کوتاه بود و بدون نشست خبری یا بیانیه تفصیلی پایان یافت.
در سوی دیگر، دولت انتقالی سوریه تلاش کرد فضای سیاسی و رسانهای مناسبی برای این سفر فراهم کند. از جمله اعلام عملیات گسترده علیه هستههای داعش در استانهای حلب، ادلب و ریف دمشق و بازداشت ۷۱ مظنون. همچنین، الشیبانی ویدئویی منتشر کرد که در آن الشرع در حال بازی بسکتبال در کنار فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا و فرمانده نیروهای مشترک، در کاخ ریاستجمهوری دمشق دیده میشود؛ این تصاویر نمادی از روابط نزدیک میان الشرع و ارتش آمریکا و پیامی غیرمستقیم به نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) بود.
با این حال، سکوت پس از دیدار، پرسشهایی درباره نتایج واقعی آن ایجاد کرده است؛ بهویژه آنکه آمریکا هنوز بهطور رسمی پیوستن دولت انتقالی سوریه به ائتلاف ضد داعش یا توافقی با اسرائیل را اعلام نکرده است. این دو پرونده از مهمترین اولویتهای واشنگتن بهشمار میروند و به نظر میرسد برای روشنشدن وضعیت آنها، زمان بیشتری لازم است.
در مجموع، سفر احمد الشرع به واشنگتن نقطهعطفی برای دولت انتقالی سوریه و جایگاه این کشور در معادلات منطقهای و بینالمللی محسوب میشود؛ هرچند از نگاه ترامپ، این سفر اهمیت کمتری دارد و او ممکن است از طریق فرستاده ویژهاش، کنترل پرونده سوریه را در دست گرفته باشد؛ نقشی که یادآور مأموریت کمیسر عالی فرانسه در دوران قیمومیت است. این تحولات در حالی رخ میدهد که اسرائیل همچنان به گسترش فعالیتهای نظامی و امنیتی خود در جنوب سوریه ادامه میدهد و بهنظر میرسد کنترل این منطقه را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارد.
گفتنی است احمد الشرع، تقریبا تا یک سال پیش رهبر گروهی بود که از گروهک «القاعده» جدا شد؛ گروهکی که حمله معروف نیویورک را انجام داد. وی قبل از آن عنصری مبارز ضد نیروهای آمریکایی در عراق بود، دولت آمریکا ده میلیون دلار برای دستگیریاش جایزه تعیین کرده بود و به مدت ۵ سال به خاطر عضویت در گروهک داعش زندانی شد.
