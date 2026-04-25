به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «بررسی و تحلیل شاخصههای مدیریت هوشمند و کنشگری تمدنساز سید حسن نصرالله در فضای سیاسی لبنان» به همت معاونت پژوهش جامعهالزهرا سلاماللهعلیها و با همکاری دبیرخانه کنگره بینالمللی أُمَناءالرُّسُل برگزار شد.
در این نشست، سرکار خانم فاطمه سلطانمحمدی، استاد و پژوهشگر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها، بهعنوان ارائهدهنده به تبیین دقیق ابعاد مدیریتی و راهبردی شخصیت مورد بحث پرداخت.
تحلیل ساختار سیاسی لبنان و زمینههای شکلگیری سبک مدیریت
خانم سلطانمحمدی در ابتدا با تشریح فضای سیاسی ـ اجتماعی لبنان بیان کرد که ترکیب چندلایه طوایف، احزاب و جریانهای سیاسی، این کشور را به یکی از پیچیدهترین عرصههای تصمیمگیری در منطقه تبدیل کرده است. به گفته ایشان، فهم نقشآفرینی هر کنشگر در لبنان بدون شناخت این ساختار امکانپذیر نیست.
وی توضیح داد: در چنین بستری، مدیریت و رهبری نیازمند انعطاف راهبردی، شناخت دقیق صحنه، محاسبهگری و توان ایجاد توازن میان جریانهای داخلی و منطقهای است و این موضوع زمینه طرح بحث «مدیریت هوشمند» را فراهم میکند.
تشریح شاخصههای مدیریت هوشمند
این پژوهشگر در ادامه، مجموعهای از شاخصههای مدیریتی را که در عملکرد سید حسن نصرالله قابل مشاهده است، تبیین کرد و گفت: هوش سیاسی و تصمیمگیری زمانمند، توانایی ارزیابی شرایط و اتخاذ تصمیم در مدیریت بحران، استفاده از الگوهای کنش تدریجی، آرامسازی فضا و پیشبینی سناریوهای متنوع از ویژگی های رهبر شهید حزب الله لبنان بود.
خانم سلطان محمدی در ادامه گفت: گفتمانسازی و انسجامبخشی اجتماعی، ایجاد چارچوبهای مفهومی که بتواند گروههای مختلف را در یک مسیر مشترک همراه کند نیز از دیگر امتیازهای این شخصیت ممتاز جهان اسلام بود.
وی افزود: تعامل همزمان با نهادهای داخلی لبنان و بازیگران منطقهای و بینالمللی با توجه به پیچیدگی ساختار سیاسی این کشور، اعتنای ویژه به مردممحوری، توجه به ظرفیتهای اجتماعی و بهرهگیری از توان مردمی بهعنوان پشتوانه اقدامات رهبر شهید و شجاع حزب الله لبنان را به یک استوره تمام عیار مقاومت در دنیا تبدیل کرده بود.
مفهوم کنشگری تمدنساز
خانم سلطانمحمدی با شاره به نوع کنشگری شهید نصرالله بیان داشت: کنشگری تنها محدود به فعالیتهای سیاسی یا امنیتی نیست، بلکه مجموعهای از ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و هویتی را دربرمیگیرد. مؤلفههایی مانند بسیج اجتماعی و تقویت هویت جمعی، توجه به نهادسازی و ارائه خدمات اجتماعی، ترویج الگوهای فرهنگی و رسانهای، توجه به انسجام داخلی در میان اقشار مختلف، از جمله عواملی هستند که به کنشگری مورد بحث، بُعد تمدنی و جامعهساز میبخشند.
سخنران نشست تأکید کرد که در فضای لبنان، تعامل سازنده با جریانهای سیاسی داخلی یکی از مهمترین شروط بقا و اثرگذاری هر جریان است.
وی توضیح داد: مدیریتِ تعاملات داخلی و منطقهای توانسته میان گروههای متنوع سیاسی، مذهبی و اجتماعی نوعی توازن و ارتباطسازی ایجاد کند؛ مسئلهای که در ساختار چندلایه لبنان اهمیت دوچندان دارد.
این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه خواهران در پایان یادآور شد، شناخت این نوع الگوهای مدیریتی و کنشگری، بهویژه در جوامع چندقومیتی و پرفشار، برای پژوهشگران حوزه سیاست، جامعهشناسی و تمدنپژوهی اهمیت ویژه دارد.
گفتنی است این نشست با پرسش و پاسخ پژوهشگران و جمعبندی دبیر نشست به پایان رسید.
