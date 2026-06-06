ارتش اسرائیل برای ساکنان ۵ شهرک لبنانی اخطار تخلیه صادر کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل بیانیهای مبنی بر تخلیه فوری ساکنان شهرکهای «عرمتی»، «مشغرة»، «کفر حونة»، «سجد (جزین)» و «انصاریة» صادر کرد و از آنها خواست به سمت شمال رودخانه زهرانی بروند.
در این بیانیه آمده است که «حزبالله» توافق آتشبس را نقض کرده و همین موضوع ارتش را وادار ساخته تا با قوت در برابر آن حرکت کند. همچنین تأکید شده که ارتش قصدی برای متعرض شدن به ساکنان ندارد. این بیانیه به هر کس که در نزدیکی عناصر، تأسیسات یا ابزارهای جنگی حزبالله حضور یابد، هشدار میدهد که جان خود را به خطر میاندازد.
پیش از این، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که هم با «حزبالله» و هم با اسرائیل صحبت کرده تا جدیدترین توافق آتشبس در لبنان را پیش ببرد.
ترامپ اشاره کرد که دخالت او ممکن است به پیشرفت کمک کند و توضیح داد که معتقد است پیشرفتی بین اسرائیل و لبنان در حال حصول است و لبنان شایسته صلح میباشد.
اظهارات ترامپ یک روز پس از آخرین اعلام آتشبس در لبنان صورت گرفت؛ آتشبسی که شرط آن توقف حملات حزبالله علیه اسرائیل است.
..........................
پایان پیام/ 167
نظر شما