به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سیدحیدر هاشمی، امام جمعه شیعیان مزار شریف، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه در مصلای سلطانیه، برخی مشکلات جاری افغانستان اشاره کرد و بر مسأله وحدت و محترم شمردن تفاوت‌های قومی، مذهبی و زبانی تأکید کرد.

هاشمی در بخشی از خطبه دوم نماز جمعه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ به مسأله الزام برخی دانشگاه‌های افغانستان بر دانشجویان جهت امضای تعهدنامه‌ای که در آن «پذیرش مذهب حنفی به عنوان مذهب مردم افغانستان» ذکر شده بود، پرداخت و تأکید کرد که در این کشور همه مردم مسلمان هستند.

امام جمعه مزارشریف با تأکید بر ظرفیت‌های بزرگ کشور گفت: «ما سرمایه‌های کلان داریم؛ ظرفیت عظیم ایمانی ملت مسلمان افغانستان، غیرت ملی، جمعیت جوان بالا و فرهنگ دینی مشترک. همه این‌ها سرمایه است. دموکراسی و آزادی نتوانست در افغانستان به جایی برسد، اما ایمان و غیرت ما باقی مانده است.»

حجت‌الاسلام هاشمی محور اصلی سخنان خود را وحدت قرار داد و خاطرنشان کرد: افغانستان خانه مشترک همه اقوام، اعم از پشتون، هزاره، تاجیک، ازبک و... و همچنین مذاهب مختلف حنفی، مالکی، شافعی، جعفری و ... است.

وی تصریح کرد: وحدت یعنی چی؟ آیا این است که بگوییم همه بیایند یک چیز را قبول کنند؟ خیر. این وحدت نیست. این یک کج فهمی است از معنای وحدت. من وظیفه دارم در این تریبون با دقت عرض بکنم؛ وحدت یعنی احترام متقابل، پذیرش تنوع‌ها و تمرکز بر مشترکات، این معنی درست وحدت است.

هاشمی با صدای رسا ادامه داد: «این جمله را دقت کنید؛ افغانستان خانه مشترک ماست نه میدان رقابت قومیت‌ها و مذاهب؛ این را باید توجه بکنیم.»

امام جمعه شیعیان مزارشریف مسئولیت بین ملت و دولت را دوطرفه دانست و افزود: دولت موظف به عدالت در توزیع امکانات، توجه به محرومان و مناطق دوردست، ایجاد اشتغال، حفظ کرامت انسانی و شنیدن صدای مردم است. ملت نیز باید نظام اجتماعی را حفظ کند، از شایعه‌پراکنی و تخریب پرهیز نماید، در آبادانی کشور همکاری کند و مطالبه‌گری خود را به صورت عاقلانه پیگیری نماید.

وی در پایان تأکید کرد که با عبور از اختلافات و ناامیدی و با تکیه بر وحدت، عقلانیت و خدمت مشترک، می‌توان بحران‌ها را به فرصت تبدیل کرد و افغانستان را از وابستگی و انتظار بیرون آورد.

