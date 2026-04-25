به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ حدیثه توسلی، دبیر پویش «همدلی زنان؛ از کابل تا تهران»، در گفتوگوی اختصاصی با خبرگزاری سریع، جزئیات شکلگیری، اهداف و برنامههای این حرکت اجتماعی را تشریح کرده است.
به گفته وی، این پویش از سوی جمعی از زنان مهاجر افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران پایهگذاری شده؛ زنانی با هویتهای گوناگون از جمله مادران، پژوهشگران، شاعران، هنرمندان، طلاب، دانشجویان، معلمان و فعالان فرهنگی و رسانهای که پیشتر نیز در جوامع خود نقشهای فعال اجتماعی داشتهاند.
توسلی میافزاید که تحولات اخیر در افغانستان، بهویژه محدود شدن حضور اجتماعی زنان، سبب شده تا این افراد در فضای جدید به بازتعریف نقش اجتماعی خود بپردازند و از طریق فعالیتهای جمعی، حضور مؤثرتری در جامعه داشته باشند.
وی با اشاره به تجربههای زیسته اعضای این پویش گفت که بسیاری از آنان سالها جنگ و بیثباتی را تجربه کردهاند و همین مسئله حساسیت آنان را نسبت به تحولات منطقهای افزایش داده است. به گفته او، این تجربه مشترک موجب شده تا اعضای این حرکت در برابر رویدادهای منطقهای، موضعی فعال و کنشگرانه اتخاذ کنند.
دبیر این پویش همچنین به رابطه میان مهاجران افغانستانی و جامعه میزبان اشاره کرده و تأکید میکند که حمایتهای مردم ایران نقش مهمی در زندگی مهاجران داشته است. به گفته او، اعضای این پویش تلاش دارند در کنار جامعه میزبان، نقش همدلانه و مسئولانهای ایفا کنند.
توسلی با اشاره به جایگاه زنان در جامعه ایران، حضور فعال و مسئولانه آنان در عرصههای مختلف اجتماعی را قابل توجه دانسته و تأکید کرده است که اعضای این پویش خود را در کنار زنان ایرانی تعریف میکنند و این همراهی را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود میدانند.
بر بنیاد این گفتوگو، پویش «همدلی زنان؛ از کابل تا تهران» یک حرکت کاملاً مردمی و خودجوش است که در قالب برنامهای دهروزه طراحی شده و هدف اصلی آن، تبدیل احساس مشترک و همبستگی عاطفی میان خانوادههای افغانستانی و ایرانی به یک کنش اجتماعی ملموس در جامعه عنوان شده است.
در پایان، دبیر این پویش تأکید کرد که این حرکت وابسته به هیچ نهاد یا جریان خاصی نیست و از تمامی گروهها و تشکلهای زنان مهاجر دعوت کرد تا با پیوستن به این حرکت، زمینه گسترش این همبستگی اجتماعی را فراهم کنند.
