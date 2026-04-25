به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «همام حمودی» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، اعلام کرد که چارچوب هماهنگی، سه معیار برای نهایی کردن انتخاب نخستوزیر این کشور تعیین کرده است.
حمودی گفت: چارچوب هماهنگی اولویتهایی را برای انتخاب نخستوزیر مشخص کرده که مهمترین آنها عبارت از پذیرش ملی، پایبندی به دیدگاه مرجعیت عالی و تأمین منافع عراق هستند.
تأکید بر اجماع در چارچوب هماهنگی
وی افزود: انتخاب نخستوزیر عراق بر اساس آرای انتخاباتی، تعداد نمایندگان و نیروهای ملی در داخل پارلمان انجام میشود. چارچوب هماهنگی اصرار دارد نامزد مورد نظر فردی باشد که توانایی موفقیت در این مسئولیت را داشته و از اجماع نیروهای چارچوب هماهنگی برخوردار باشد.
حمودی که از چهرههای برجسته چارچوب هماهنگی به شمار میرود، اشاره کرد که این ائتلاف، مرجع سیاسی نخستوزیر آینده عراق خواهد بود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که خبرهایی درباره به تعویق افتادن نشست چارچوب هماهنگی که قرار بود امروز شنبه برای معرفی نامزد ریاست دولت عراق برگزار شود، منتشر شده است.
چارچوب هماهنگی پیشتر نیز روز جمعه نشست مربوط به تعیین نامزد خود برای نخستوزیری عراق را به شنبه موکول کرده بود؛ تعویقی که سومین مورد از این نوع در هفته جاری به شمار میرود.
چارچوب هماهنگی بزرگترین و مهمترین ائتلاف سیاسی شیعی در عراق محسوب میشود و نقش اصلی را در انتخاب نخستوزیر و تشکیل دولت این کشور، ایفا میکند.
این ائتلاف در ۲۴ ژانویه گذشته، نوری المالکی را برای نخستوزیری عراق معرفی کرده بود، اما این نامزدی با مخالفت دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، روبهرو شد؛ او از عراق خواسته بود که از انتخاب المالکی به عنوان رئیس دولت خودداری کند.
