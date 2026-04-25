به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از یک مراسم عروسی تمسخرآمیز در داخل کلیسایی در جنوب لبنان تا شکستن مجسمه مسیح در شهرک «دبل»، صحنه‌هایی که خود سربازان ارتش اشغالگر ثبت کرده‌اند، یکی پس از دیگری منتشر می‌شود و از تعرض به نمادهای مسیحی پرده برمی‌دارد. تصاویری که افکار عمومی غرب را شوکه کرده، بار دیگر پرسش‌هایی درباره نفرت دینی در درون جنبش صهیونیسم مطرح ساخته و روایت اسرائیل را که سال‌ها در برابر جهان به آن پناه برده بود، تضعیف کرده است.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان از ثبت یک مراسم عروسی نمایشی و تمسخرآمیز میان دو سرباز در کلیسای شهرک «دیر میماس» تا تخریب مجسمه مسیح در شهرک «دبل» در جنوب لبنان، دیگر جنایت‌ها تنها از زبان شاهدان غیرنظامی، خبرنگاران یا نهادهای حقوق بشری روایت نمی‌شود، بلکه خود سربازان اسرائیلی نیز عامدانه یا از سر جشن و نمایش، تصاویر گوناگونی از اعمال خود را ثبت کرده‌اند. این مسئله سبب شده عاملان جنایت، خود به تولیدکنندگان اصلی یک آرشیو کامل تصویری و صوتی از جنایت تبدیل شوند.

اهمیت این پدیده در آن است که از درون خود نهاد نظامی استعمارگر، ساختاری از خشونت مبتنی بر نفرت را آشکار کرده است؛ خشونتی که تا مرز نسل‌کشی پیش رفته و اکنون آرشیوی دیجیتال از خود بر جای گذاشته که پاک کردن آن برای اسرائیل دشوار است، زیرا تولیدکننده آن سربازان خود این رژیم بوده‌اند و این محتوا در سراسر جهان در اینترنت منتشر شده است.

این وضعیت تناقضی بی‌سابقه در مستندسازی فجایع جنگی ایجاد کرده است؛ چراکه این تصاویر اکنون می‌تواند به‌عنوان سندی علیه ارتش اشغالگر اسرائیل، مورد استفاده قرار گیرد.

با اینکه تصویری که یک سرباز اسرائیلی را در حال ضربه زدن به مجسمه مسیح مصلوب با لباس کامل نظامی نشان می‌دهد، نخستین بار توسط «یونس الطیراوی» روزنامه‌نگار فلسطینی منتشر شد و میلیون‌ها بازدید گرفت، اما همه این ماجرا تنها به این دلیل ممکن شد که دو سرباز تصمیم گرفتند نفرت خود را نسبت به نمادهای مقدس دیگران آشکار کنند و خود نیز آن را ثبت نمایند.

این حادثه رخ داد

در مطالعات تطبیقی ادیان، اختلافات تاریخی بسیاری میان جنبش یهودی بنیان‌گذار اسرائیل و مسیحیت وجود دارد. با این حال، مسئله مسئولیت یهودیان در مصلوب شدن مسیح همچنان از پیچیده‌ترین موضوعات است؛ موضوعی که زمینه اصلی جنجال پیرامون فیلم «مصائب مسیح» ساخته مل گیبسون در سال ۲۰۰۴ بود. این فیلم متهم شد که روایت‌های سنتی الهیاتی را بازتولید می‌کند که یهودیان را به‌صورت جمعی مسئول مصلوب شدن مسیح می‌دانند و به نفرت علیه آنان دامن می‌زند.

در همین چارچوب، کمپینی از انتقادها علیه گیبسون شکل گرفت و او به یهودستیزی متهم شد. همچنین به دلیل کارگردانی و تولید این فیلم تحت فشار قرار گرفت. در این فیلم جمله‌ای از انجیل متی آمده بود: «خون او بر گردن ما و فرزندان ما باد» که بر زبان کاهن اعظم یهودی جاری می‌شود. گیبسون قصد داشت این عبارت را به‌عنوان زیرعنوان فیلم استفاده کند، اما در نهایت تحت فشارها آن را حذف کرد، هرچند از ساخت فیلم عقب‌نشینی نکرد.

اکنون پس از بیش از دو دهه، این جدال بار دیگر بازگشته، اما این‌بار نه از طریق فیلم، بلکه از طریق تصویری واقعی که بازیگران و تولیدکنندگان آن خود سربازان اسرائیلی هستند.

ارتش اسرائیل در ۲۱ آوریل اعلام کرد دو سرباز را پس از تخریب مجسمه مسیح در شهرک دبل در جنوب لبنان مجازات کرده است؛ حادثه‌ای که بحث گسترده‌ای درباره انگیزه‌ها و زمینه‌های آن برانگیخت. این رژیم در بیانیه‌ای گفت: سربازی که به مجسمه آسیب زده و سربازی که از حادثه فیلم گرفته، از خدمت نظامی کنار گذاشته خواهند شد. همچنین شش سرباز دیگر که در محل حضور داشتند و مانع حادثه نشدند یا آن را گزارش نکردند، برای توضیح احضار شدند.

ارتش اسرائیل مدعی شد که رفتار این سربازان کاملاً برخلاف دستورات و ارزش‌های ارتش» بوده و عملیات این رژیم در لبنان تنها حزب‌الله و نه غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد.

اما تنها ساعاتی پس از انتشار تصویر در شبکه‌های اجتماعی، موجی از بحث شکل گرفت و این پرسش مطرح شد که چه انگیزه‌ای سبب می‌شود سربازی اسرائیلی مجسمه مسیح مصلوب را بشکند؟ آیا این رفتار نشان‌دهنده دشمنی نهفته در ایدئولوژی صهیونیسم با دین مسیحیت و نمادهای آن است؟ یا صرفاً نشانه انفجار خشونت در درون نهادی نظامی است که سال‌ها بدون پاسخگویی، قتل و ویرانی را به‌صورت سیستماتیک انجام داده است؟

حملات تکراری به نمادهای مسیحی

این نخستین بار نیست که نمادها و اماکن مذهبی مسیحی در لبنان و فلسطین هدف قرار می‌گیرند. این حادثه در چارچوب سلسله گسترده‌تری از نقض‌ها قرار می‌گیرد که در سال‌های اخیر شدت یافته است.

دو جنگی که اسرائیل علیه لبنان به راه انداخت، نقاط سیاهی برای نمادها و آثار مسیحی بود و در نتیجه آن هفت کلیسا و یک مجسمه مسیح آسیب دید. اما حادثه اخیر محکومیت گسترده‌تری به دنبال داشت، زیرا در زمانی رخ داده که اسرائیل با کاهش بی‌سابقه همدلی جهانی روبه‌روست.

آمریکا از رفتارهای اسرائیل خسته شده است

انتشار این تصویر هم‌زمان با اوج‌گیری جدل‌ها در ایالات متحده آمریکا درباره سیاست‌های اسرائیل صورت گرفت؛ جایی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به دلیل مواضعش درباره درگیری‌های منطقه‌ای از جمله تنش‌های مرتبط با ایران با فشارهای سیاسی فزاینده روبه‌روست.

همچنین اختلاف‌هایی در گفتمان سیاسی و دینی آمریکا پدیدار شده، به‌ویژه در مواضع برخی مراجع مسیحی از جمله واتیکان به رهبری پاپ لئو چهاردهم که در چند مناسبت نسبت به پیامدهای جنگ‌های آمریکا و اسرائیل بر غیرنظامیان ابراز نگرانی کرده است.

در حالی که حمایت از اسرائیل دهه‌ها از مسلمات سیاست آمریکا به شمار می‌رفت، نظرسنجی‌های جدید مؤسساتی مانند Gallup و Pew Research نشان می‌دهد سطح همدلی با اسرائیل در آمریکا به‌ویژه در میان جوانان و برخی جریان‌های حزبی، کاهش یافته است.

واکنش نهادهای مسیحی و اسلامی

هیئت اسقف‌های کاتولیک در سرزمین مقدس، حمله به مجسمه را محکوم کرد و در بیانیه‌ای گفت: این اقدام توهینی بزرگ به ایمان مسیحی است و به موارد دیگری از هتک حرمت نمادهای مسیحی توسط سربازان اسرائیلی در جنوب لبنان افزوده می‌شود.

شورای روابط اسلامی آمریکایی (CAIR) نیز از ترامپ و کنگره آمریکا خواست برای پایان دادن به تجاوزات اسرائیل پس از تخریب این مجسمه مداخله کنند. این شورا گفت: سال‌ها دولت ما حملات اسرائیل به کلیساها و مسیحیان در لبنان، غزه و جاهای دیگر را نادیده گرفته و زمینه‌ساز آن شده است.

تاکر کارلسون: چرا از ما متنفرند؟

«تاکر کارلسون» مجری مشهور آمریکایی، در گفت‌وگو با خبرنگار حاضر در لبنان با شگفتی پرسید: آیا می‌گویی ارتش اسرائیل آرامگاه قدیس پطرس را در جنوب لبنان بمباران کرده؟ این چه زمانی رخ داد؟

خبرنگار توضیح داد که در جریان جنگ اسرائیل علیه لبنان، مقام پیامبر شمعون در شهرک شمع (در شهرستان صور) که مکانی مقدس برای مسیحیان و مسلمانان است، هدف حمله قرار گرفت و بعداً به‌طور کامل تخریب شد.

کارلسون که از چهره‌های جریان راست محافظه‌کار آمریکاست، به همراه شماری دیگر از رسانه‌ای‌ها کمپینی علیه اسرائیل به راه انداخت و گفت: تنها تفاوت امروز با گذشته این است که شبکه‌های اجتماعی رفتار اسرائیل را برای جهان آشکار کرده‌اند.

او برنامه‌ای بیش از یک ساعت با عنوان «چرا اسرائیلی‌ها از مسیحیان متنفرند؟» اختصاص داد و برای نخستین بار، بخشی از رسانه‌های آمریکایی بهانه‌های اسرائیل درباره جنگ لبنان را زیر سؤال بردند.

اسرائیل و دشمنی تاریخی با مسیحیت

بنیامین نتانیاهو گفت که از این حادثه، شوکه و اندوهگین شده است. او، وعده اقدامات انضباطی سخت داد. «جدعون ساعر» وزیر خارجه اسرائیل نیز آن را شرم‌آور خواند.

اما برای فهم نگاه صهیونیسم به مسیحیت، باید به سال ۱۹۱۱ بازگشت. در آن زمان، افزون بر ماجرای دریفوس، پرونده مندل بیلیس در کی‌یف اوکراین نیز نقش مهمی در شکل‌گیری آگاهی صهیونیستی داشت. او متهم شده بود برای استفاده از خون یک جوان مسیحی در نان عید فصح، او را کشته است؛ اتهامی که روس‌های ضدیهود از آن برای تحریک افکار عمومی استفاده کردند.

برخی پژوهشگران این دشمنی تاریخی یهودی-مسیحی را یکی از ریشه‌های مهاجرت دوم صهیونیستی می‌دانند و معتقدند امروز نیز بازتاب آن در رفتار جریان راست اسرائیل دیده می‌شود.

نتیجه‌گیری

در نهایت، حادثه شکستن مجسمه مسیح را نمی‌توان صرفاً خطای فردی یک سرباز اسرائیلی دانست. این رخداد پنجره‌ای به ساختاری عمیق‌تر از خشونت و تحقیر مقدسات دیگران در درون پروژه صهیونیستی است؛ ساختاری که محصول سال‌ها زمینه‌سازی سیاسی، نظامی و فرهنگی است.

مصلوب شدن دوم که این حادثه تداعی می‌کند، در واقع فرسایش روایت دفاعی رسمی اسرائیل است؛ روایتی که این رژیم دهه‌ها کوشید در برابر جهان بسازد، اما امروز نشانه‌های فروپاشی آن آشکار شده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸