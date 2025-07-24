«سربازان تنها» پروژه جذب مزدور برای ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موسسات به اصطلاح خیریه وابسته به یهودیان در آمریکا با وعده‌های مالی درحال جذب نیرو جهت اعزام به کرانه باختری و غزه هستند.

اینترسپت در گزارشی درباره حضور نیروهای داوطلب از میان شهروندان یهودی آمریکا در فلسطین اشغالی از طریق این موسسات، تصریح کرد که این سربازان که شهروند آمریکا محسوب می شوند، با وعده امتیازات مالی راهی غزه و کرانه می شوند.

هرچند اینترسپت به دلیل مواجه شدن با اتهام یهودی ستیزی اشاره ای به ماهیت دینی این موسسات به اصطلاح خیریه نمی کند اما اسامی این موسسات حاکی از آن است که آنها تحت عناوین دینی درحال جذب نیروی نظامی برای اسرائیل هستند.

این گزارش درحالی منتشر شده که پیش از این هم گزارش‌هایی از برنامه هدفمند سازمان‌های یهودی در اقصی نقاط جهان برای اعزام نیرو به فلسطین منتشر شده بود. در همین رابطه، روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی خبر داده بود که بخشی از مهاجران جدید که از کشورهای مختلف در ماه مارس و آوریل 2025 وارد سرزمین‌های اشغالی شدند، بدون خانواده و تنها به اسرائیل آمدند که این افراد بدون خانواده در واقع همین سربازان جدید هستند.

این مزدوران که در اسرائیل آنها را "سربازان تنها" می‌نامند، از طریق سیستم‌های سازمان‌یافته تحت عنوان حمایت از یهودیان در جنگ، جذب و به جبهه کرانه باختری و غزه در فلسطین اشغالی اعزام می شوند.

اینترسپت درباره ابعاد مالی پروژه «سربازان تنهای آمریکایی» که به ارتش رژیم صهیونیستی پیوسته اند، نوشت: طبق تحلیل فرم‌های مالیاتی سازمان‌های یهودی آمریکایی از سال 2020 تاکنون این سازمان‌ها بیش از 26 میلیون دلار برای جذب و حمایت از سربازان تنها، از زمان ثبت نام اولیه تا زمان پیوستن به ارتش رژیم صهیونیستی هزینه کرده‌اند.

این 26 میلیون دلار در قالب کمک هزینه برای خرید مسکن، خدمات پزشکی به سربازان تنها تعلق گرفته و بخشی هم به عنوان کمک به ارتش رژیم صهیونیستی صرف خرید تجهیزات برای این نظامیان که شهروند آمریکا هستند، شده است.

این تحرک سازمان های یهودی برای جذب نیرو از آمریکا و دیگر کشورهای جهت اعزام به غزه درحالی است که ارتش رژیم صهیونیستی به شدت با کمبود نیرو مواجه است و دستکم 17 هزار نیرو باید به این ارتش برای ادامه جنگ در غزه افزوده شوند.

