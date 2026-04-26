به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین مؤمنی در محفل معارفی شب گذشته حرم مطهر بانوی کرامت، اظهار داشت: انسان اگر به این جمع‌بندی برسد که با هر موقعیت در نهایت خواهد مرد هیچ‌گاه دچار غفلت نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مبدأ ما من الله و مقصد ما الی الله است، مطرح کرد: خدا در این مبدأ و مقصد ما را رها نکرده است و از طریق انبیا، ملائکه، حجت‌ درونی و حجت برونی ما را هدایت می‌کند.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها با بیان اینکه اگر انسان مقصد و راه را بداند هیچ‌گاه سردرگم نخواهد شد، عنوان کرد: تمسک به قرآن و در ذیل آن تمسک به عترت شامل معرفت، محبت و ولایت موجب می‌شود انسان سردرگم نشود.

وی با اشاره به اینکه پیامبر(ص) می‌فرمایند راه راست من، علی ابن ابی‌طالب(ع) و اولاد من از نسل علی ابن ابی‌طالب(ع) هستند، خاطرنشان کرد: راه راست منحصر در محمد(ص) و آل محمد(ص) است.

مؤمنی زیارت جوادیه را مدنظر قرار داد و افزود: در این روایت حضرت می‌فرماید به پدر من یعنی امام رضا(ع) این‌گونه سلام بدهید که سلام بر کسی که باعث شادی قلب است.

هرکس وحدت ملت را خدشه‌دار کند نیروی دشمن است

وی با بیان اینکه در اوج گرفتاری و حوائج نباید بگویید که به درب بسته خوردید؛ چراکه این شرک است، تصریح کرد: دشمن با موشک نتوانست بر ما پیروز شود و ما امروز به برکت خون شهیدان به وحدت کلمه رسیدیم و هر کسی که بخواهد این وحدت را خدشه‌دار کند، نیروی دشمن است.

تک‌تک مردم بمب اتم نظام جمهوری اسلامی هستند

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها با اشاره به اینکه در تاریخ نظام سابقه ندارد مردم این‌گونه در میدان باشند، یادآور شد: تک‌تک شما مردم که این شب‌ها در خیابان هستید، بمب اتم نظام جمهوری اسلامی هستید.

وی با بیان اینکه هر کدام از ما در سنگر مشخصی باید خدمت کنیم، گفت: ما سرباز سنگر تبیین در خیابان هستیم و رهبر عزیزمان سربازانی را در سنگر دیپلماسی مشخص کرده‌اند و ما نباید در سنگرهای دیگر دخالت داشته باشیم.

هرکس قدمی خلاف فرمایش ولی‌ّ امرمان بردارد سرباز دشمن است

مؤمنی اضافه کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند قدمی و کلامی در خلاف فرمایش ولی امرمان بردارد و هر کسی که این کار را انجام دهد، منافق و سرباز دشمن است.

وی با اشاره به اینکه گره‌گشایی و مهربانی فوق‌العاده از دیگر ویژگی‌های امام رضا(ع) در دعای جوادیه است، بیان کرد: امام ما فوق تصور ما رئوف است، پس باید هرگونه نگرانی را از دل خود بیرون کنیم.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها اضافه کرد: حضرت جوادالائمه(ع) می‌فرمایند پدر من پناه افرادی است که از همه‌جا بریده و ناامید شده‌اند.

