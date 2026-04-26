وبینار »بزرگداشت رهبر شهید و وظیفه امروز بانوی مسلمان« برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت بیت الزهراء(س) ترکیه و مشارکت اداره کل زنان و خانواده معاونت امور بین‌الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، وبینار ویژه بانوان ترک‌زبان، با موضوع «بزرگداشت رهبر شهید و وظیفه امروز بانوی مسلمان» برگزار شد.

در این وبینار که با حضور بیش از 55 نفر از بانوان علاقه‌مند برگزار شد، سخنرانان به ارائه دیدگاه‌های خود درخصوص رهبر شهید پرداختند.

در ابتدا خانم دلبر آکسو، مدیر بیت الزهراء سلام الله علیها و مدیر این نشست برخط، با موضوع "رهبر شهید، پیش‌بینی‌ و دوراندیشی او و وظایف ما در قبال شهید"، بر بصیرت، صبر، درک صحیح زمان و ایستادگی استوار ایشان در دفاع از حق تأکید کرد.

وی به‌ویژه با برجسته‌ ساختن اهمیت جوانان و تعلیم و تربیت، خاطرنشان ساخت که رهبرمان همواره ما را نسبت به جنگ نرم و پنهان دشمن آگاه می‌ساخت، لذا وظیفه ماست تا هوشیار و محتاط باشیم و راه او را ادامه دهیم.

در ادامه دکتر ایران رکن آبادی، مدیرکل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل بیت(ع) با موضوع "خانواده به مثابه سنگر؛ رسالت بانوان ایران و ترکیه در مقابله با تهاجم فرهنگی از دیدگاه شهید آیت‌الله خامنه‌ای" بیانات خود را اینگونه طرح نمود: ما در حالی اعیاد دهه کرامت را جشن می‌گیریم که قلب‌هایمان در چهلمین روز شهادت مظلومانه رهبر حکیممان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، داغدار است. اما چه تقارن مبارکی! ایشان خود فرزند این خاندان و ذوب در ولایت ثامن‌الحجج(ع) بودند. ایشان همواره تأکید داشتند که الگوی ما در زندگی، باید «کرامت» باشد؛ کرامتی که حضرت معصومه (س) به عنوان یک دختر و یک بانو در تراز عالیِ معرفت به جهان نشان دادند.

وی به بررسی جایگاه خانواده در اندیشه شهید آیت‌الله خامنه‌ای پرداخت و گفت: خانواده فقط یک نهاد اجتماعی نیست، بلکه کانونِ پرورشِ «کرامت انسانی» است. ایشان می‌فرمودند دشمن در تهاجم فرهنگی خود، پیش از آنکه به سیاست یا اقتصاد ما حمله کند، به «عزت و کرامت زن» در خانواده حمله می‌کند.

در حقیقت رهبر شهید خانواده را سنگر می‌نامیدند چون اگر در این سنگر، زنی با هویتِ «کریمه» همچون حضرت معصومه حضور داشته باشد، نفوذ فرهنگ بیگانه غیرممکن است. تهاجم فرهنگی غرب می‌خواهد زن را از سنگر خانواده بیرون بکشد تا او را به کالایی بی‌هویت تبدیل کند. اما در دیدگاه رهبر شهید، زنِ مسلمان، در خانه، «فرماندهِ» عملیاتِ مقابله با این تهاجم است. او با ایجاد محیطی سرشار از آرامش و معنویت، حصاری به دور اعضای خانواده می‌کشد که تیرهای زهرآگینِ ابتذال غرب به آن اصابت نمی‌کند.

رکن آبادی درباره رسالت مشترک بانوان ایران و ترکیه در عصر جدید اظهار داشت: شما در کشوری زندگی می‌کنید که مهد تمدن و تاریخ است و ما در ایران، پرچمدار مقاومت. تهاجم فرهنگی امروز، مرز نمی‌شناسد. هدف این تهاجم در استانبول، آنکارا، تهران و مشهد یکی است و آن هم «قداست‌زدایی از نقش مادری» است. رسالت مشترک ما در این دهه کرامت، بازخوانی الگوی حضرت معصومه (س) است. ایشان ثابت کردند که یک بانو می‌تواند در اوج علم، معرفت و هجرتِ سیاسی باشد، اما پاکدامنی و حیا را پرچمِ قدرت خود قرار دهد.

وی به نگاه رهبر شهید در خصوص بانوان اشاره نمود و بیان کرد: رهبر شهید ما همواره از «الگوی سوم» سخن می‌گفتند؛ الگویی که نه در قید و بند تحجّر است و نه در دام ابتذال غرب. لذا وظیفه ماست که ایمان را به سبک زندگی تبدیل کنیم و اجازه ندهیم مدگرایی غربی، سادگی و وقارِ زن مسلمان را از بین ببرد. همچنین عاطفه را سلاح خود کنیم. در برابر خشونت پنهانِ فرهنگ غرب، باید کانون خانواده را با «محبت رضوی» گرم نگه داریم. فرزندانی که در خانه اشباع از محبت باشند، هرگز در فضای مجازی به دنبال سراب نخواهند رفت.

در ادامه این وبینار خانم کبری ساریهان، فعال فرهنگی با موضوع "در شرایط روز زنان، تاب‌آوری اجتماعی (مقاومت) و اهمیت صبر، مقاومت و امید در بحران‌" گفت: هر فردی، پرورش‌یافته دامان یک زن است. وی در سخنان خود بر مسئله تاب‌آوری اجتماعی تأکید نمود و با اشاره به روحیه همبستگی اظهار داشت: در روزهای دشوار و لحظات بحران، نباید استقامت خویش را از دست بدهیم و همواره امید خود را به برنامه و تقدیر الهی حفظ نمائیم.

سپس خانم فَراه وَدی، با موضوع" اهمیت صبر، مقاومت و امید در بحران‌" سخنان خود را با آیاتی از سوره بلد آغاز کرد و در ادامه، بر ارزش پناه بردن به سپر صبر در این روزهای سخت تأکید ورزید. وی بیان داشت که ایستادگی استوار رهبر شهید در برابر دشمن، روحی تازه در کالبد اسلام دمید، و افزود: صبر، نه به معنای انتظار منفعلانه، بلکه مقاومتی آگاهانه و فعال است.

در نهایت خانم فاطمه اونورشان، با موضوع "زن بودن در خاورمیانه و شناخت دشمن در تربیت کودک"، به دشواری‌های زن بودن در خاورمیانه پرداخت و در عین حال تصریح کردند که همین سختی‌ها، زنان این دیار را نیرومندتر ساخته است.

لازم به ذکر است پخش بیانات رهبر شهید درخصوص جایگاه و وظایف بانوان در خانواده با زیرنویس ترکی استانبولی و همچنین کلیپ مداحی حماسی به زبان ترکی از برنامه‌های جنبی این وبینار دو ساعته بود.

