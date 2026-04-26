به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام دهه کرامت، خانم دکتر رکن آبادی، مدیرکل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام به صورت مجازی در جمع بانوان مرکز امام حسن مجتبی(ع) کابل سخنرانی کرد.

در این وبینار که 100 نفر از بانوان و دختران حضور داشتند، خانم دکتر رکن آبادی با موضوع «کرامت در سایه‌سار ولایت؛ از مدینه تا کابل» به ایراد سخن پرداخت و گفت: روز دختر و روز کرامت بانوانی است که در سخت‌ترین شرایط، عزت، عفت و حیای خود را مانند گوهری عظیم حفظ کرده‌اند. امروز ما در حالی به این أعیاد و دهه کرامت توجه می‌کنیم که قلب‌هایمان در چهلمین روز عروج ملکوتی رهبر حکیم و دلسوزمان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، داغدار است. ایشان همواره می‌فرمودند: «افغانستان پاره تن ماست».

وی درباره خصوصیات رهبر شهید گفت: آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبری بودند که در تمام عمر، بر کرامت زن مسلمان تأکید داشتند. ایشان معتقد بودند زن مسلمان، نه مانند زن غربی ابزار است و نه مانند برخی تفکرات متحجرانه، منزوی و بی‌اثر؛ بلکه زن مسلمان مانند حضرت معصومه(س)، «عالم»، «هجرت‌کننده» و «مدافع ولایت» است. رهبر شهید ما، الگویی را به ما یاد دادند که در آن، زن می‌تواند هم در سنگر خانواده قهرمان باشد و هم در عرصه دانش و تقوا، چشم جهان را خیره کند.

رکن آبادی درباره رسالت بانوان افغانستان برای مقابله با تهاجم فرهنگی گفت: شما امروز در خط مقدمِ یک جنگ بزرگ هستید؛ جنگی که نمی‌خواهد بگذارد دختران و زنان افغانستانی، با هویتِ فاطمی رشد کنند. دشمن می‌خواهد یأس و ناامیدی را در دل‌های شما بکارد. اما نگاه کنید به حضرت معصومه (س)؛ ایشان در شرایطی که تحت فشار شدید حاکمان زمان بودند، تسلیم نشدند، هجرت کردند و تمدنی بزرگ در قم بنا نهادند. رسالت شما امروز امیدآفرینی است، نگذارید فضای غبارآلود فعلی، شوقِ یادگیری و تربیتِ نسلِ صالح را از شما بگیرد. همچنین حفظ سنگر خانواده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همان‌طور که رهبر شهیدمان تأکید داشتند، خانه بزرگترین سنگر است. فرزندی که در دامن یک مادرِ آگاه و ولایی تربیت شود، هرگز در برابر فرهنگ بیگانه نمی‌لغزد. نکته دیگر صبر جمیل است. شما الگوی مقاومت هستید. با الهام از سیره امام رضا(ع) که در غربت، چراغ راه شیعیان شدند، شما هم در هر خانه‌ای، چراغِ ایمان و معرفت را روشن نگه دارید.

وی در پایان با یادآوری چهلمین روز وداع با رهبر فرزانه امت اسلام، گفت: با ایشان عهد می‌بندیم که راه مقاومت و حفظ ارزش‌ها را ادامه دهیم. ما بانوان شیعه ایران و افغانستان، یک پیکر واحد هستیم. درد شما درد ما و افتخار شما افتخار ماست. از پیشگاه امام رئوف، علی بن موسی الرضا (ع)، می‌خواهیم که گره از مشکلات مردم شریف افغانستان بگشاید و به زنان این سرزمین، قدرتی زینبی عطا کند تا در برابر تهاجم فرهنگی و سختی‌های زمانه، سربلند بمانند.

لازم به ذکر است پخش کلیپ سخنان رهبر شهید در خصوص جایگاه حضرت معصومه سلام الله علیها، کلیپ مداحی امام رضا علیه السلام و در نهایت صلوات خاصه ایشان، پایان بخش این وبینار یک ساعته بود.

