به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان امروز یکشنبه یک پیام ویدیویی به زبان عبری منتشر کرد که در آن تاکید کرده است: «هیچ نوع کمربند امنیتی هرچقدر هم که عمیق باشد، زمانی که ما تصمیم بگیریم، هرگز مانع از آن به صدا درآمدن آژیرهای هشدار نخواهد شد.»

حزب‌الله در ادامه به ساکنان اراضی اشغالی هشدار داد: «کسی شما را فریب ندهد، به خصوص دولتتان.»

مقاومت اسلامی لبنان در ادامه بخش‌هایی از اظهارات «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل این حزب را یادآور شد که به رژیم صهیونیستی اینگونه هشدار می‌دهد: «این شهرک‌های اسرائیلی در شمال فلسطین، در صورتی که اسرائیل وارد مساحتی از جنوب لبنان شود، هرگز ایمن نخواهند بود.»

