تشدید یورش ارتش اشغالگر به غزه و مناطق مختلف کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی طی ساعات اخیر بارها اقدام به نقض آتشبس کرده و حملاتی را به مناطق مختلف نوار غزه انجام داده است.
بر اساس گزارش فلسطین الیوم، طبق گزارشها، ساختمانهایی در شرق محله التفاح در شهر غزه هدف تخریب قرار گرفتهاند. همچنین شرق جبالیا در شمال غزه شاهد حملات شدید توپخانهای بوده است.
در مرکز نوار غزه نیز تیراندازی از سوی خودروهای نظامی در شرق دیر البلح گزارش شده است. همزمان، جنگندههای اسرائیلی نیز حمله هوایی به مناطق جنوبی دیرالبلح انجام دادند. در جنوب نوار غزه نیز، مناطق شرقی خان یونس هدف حمله توپخانهای قرار گرفته است.
قایقهای جنگی اسرائیلی هم ساحل شهر غزه را هدف قرار دادند.
یورش به کرانه باختری
از سوی دیگر، نیروهای رژیم صهیونیستی، عملیات گستردهای را در نقاط مختلف کرانه باختری آغاز کردند که منجر به بازداشت تعدادی از شهروندان از جمله یک دختر نوجوان و زخمی شدن سه جوان با گلوله جنگی در جریان یورش به منازل مسکونی آنها در روستای «دوما» واقع در جنوب شرقی نابلس شد. این عملیات با ضرب و جرح سایر شهروندان نیز همراه بود.
در شهر نابلس، نیروهای اشغالگر دختر نوجوانی به نام «ضحی امین قوقا» را پس از یورش به منزل خانوادگیاش بازداشت کردند. وی دومین فرد بازداشتی از این خانواده در عرض یک ماه است. در همین حال، نیروهای رژیم صهیونیستی در جریان یورش به اردوگاه عسکر القدیم در شرق این شهر، اقدام به نابودی عکسهای شهدا کردند.
چهار جوان فلسطینی از شهرک «عزون» در شرق شهر قلقیلیه نیز بازداشت شدند. این افراد پس از یورش به منازل مسکونی آنها و تحت ضرب و جرح شدید قرار گرفتن، بازداشت شدند. این رویدادها در چارچوب حملات شبانهروزی و مداوم ارتش رژیم اشغالگر به شهرهای کرانه باختری رخ میدهد که معمولاً با عملیات تحقیقات میدانی و مصادره اموال و خودروهای شهروندان فلسطینی همراه است.
یورش به قدس
از سوی دیگر، منابع محلی از یورش گسترده نظامیان اشغالگر اسرائیلی به مناطق شمالی قدس اشغالی خبر میدهند.
بر اساس گزارشها، نیروهای اشغالگر بامداد امروز دوشنبه به شهرک «کفرعقب» واقع در شمال قدس یورش برده و همزمان با اعزام نیروهای کمکی، حضور نظامی خود را در این منطقه تقویت کردند.
در ادامه این عملیات، اردوگاه قلندیا نیز هدف یورش قرار گرفت. نیروهای اشغالگر یک خانواده را مجبور به ترک منزل خود کرده و این خانه را به پایگاه نظامی تبدیل کردند.
همچنین گزارشها حاکی از اجرای یک عملیات گسترده بازرسی و بازداشت در اردوگاه قلندیا است. در جریان این عملیات، شماری از فلسطینیان بازداشت شده و یک منزل مسکونی به محل بازجویی از بازداشتشدگان تبدیل شد.
به موازات این حوادث، آمار اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم اشغالگر رو به افزایش است. بر اساس گزارشهای حقوق بشری، تعداد کل اسرا به حدود ۹۶۰۰ نفر رسیده است. از این تعداد، ۸۳ نفر زن و ۳۵۰ نفر کودک هستند. بیشتر این افراد تحت بازداشت اداری و بدون ارائه اتهامات مشخصی نگهداری میشوند.
