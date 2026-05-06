به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای رژیم صهیونیستی بامداد امروز با یورش به مناطق مختلف، شماری از شهروندان فلسطینی از جمله زنان و کودکان را بازداشت کردند. این عملیات‌ها به‌طور همزمان در چند شهر انجام شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «وفا»، در شهر رام‌الله چهار فلسطینی، از جمله یک مادر و دختر، توسط نظامیان صهیونیست بازداشت شدند. این یورش‌ها معمولاً در ساعات اولیه بامداد و با ورود خشونت‌آمیز به منازل انجام می‌شود.

در شهر نابلس نیز هشت فلسطینی در پی حملات نظامی و بازرسی‌های گسترده بازداشت شدند. همچنین در مناطق مختلف بیت‌لحم، چهار فلسطینی دیگر، از جمله سه کودک، توسط نیروهای اشغالگر دستگیر شدند؛ اقدامی که بار دیگر موضوع بازداشت کودکان فلسطینی را به‌عنوان یکی از ابعاد جنجالی سیاست‌های این رژیم برجسته کرده است.

همزمان با این بازداشت‌ها، گزارش‌هایی از تخریب منازل فلسطینیان در نقاط مختلف کرانه باختری منتشر شده است. این اقدامات که اغلب بدون هشدار قبلی صورت می‌گیرد، بخشی از سیاست‌های مداوم رژیم صهیونیستی برای فشار بر ساکنان بومی و تغییر بافت جمعیتی مناطق اشغالی می‌باشند.

............

پایان پیام