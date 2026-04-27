به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: شهید لاریجانی در مدیریت، توسعه گرا، در فرهنگ، ژرف اندیش، در امنیت، جامع نگر و در قانونگذاری، مسأله گشا بود.

وی ادامه داد: شهید عزیزمان، علی لاریجانی، حقیقتاً یک فیلسوف انقلابی از تبار و دودمان مرجعیت و فقهای شیعه و با دوراندیشی و ذکاوتی کم‌نظیر در عالم سیاست بود.

رئیس دستگاه قضا افزود: مردی که هیچگاه امر ولی را زمین نگذاشت و عاقبت با قائد امت امام شهید سید علی محشور شد. خدایش بیامرزد که فقدانش ثلمه‌ای است از جنس «لایَسُدُّها شیء». در اربعین بنده خدا که به خدا پیوسته است، یاد و نامش را گرامی می‌داریم.

وی تاکید کرد: این ملت، هرگز از خون شهدای پرافتخار خویش نخواهد گذشت و این ترورها در اراده پولادین آنان کمترین خللی ایجاد نخواهد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در پیام دیگری در صفحه مجازی خود نوشت: شهادت عالم پارسا و مجاهد و همکار دیرین، خادم الرضا (ع) سید اسماعیل خطیب به دست شقی‌ترین اشقیای جهان، ارج و منزلت مدافعان حریم ایران و اسلام را در یادها زنده کرد. به تأسی از اسماعیل نبی (ع) و جد بزرگوارش، حسین (ع) ذبیح مکتب توحید شد.

وی ادامه داد: در سراسر عمر به اخلاص، صبر و روشن‌بینی زیست و در هر مسئولیتی، با ایثار، اقتدار و خطر پذیری خدمت کرد.

رئیس دستگاه قضا افزود: دوست و دشمن بدانند، خون پاک این شهید خدمتگزار بدون تاوان نخواهد ماند.

یادش گرامی و راهش پر رهرو.

