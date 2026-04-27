تمهیدات ویژه ارتباطی برای زائران حج اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با آغاز اعزام زائران خانه خدا، همراه اول از ارائه بسته‌ها و خدمات ویژه رومینگ برای تسهیل ارتباط زائران با خانواده‌هایشان رونمایی کرد.

هزینه و کیفیت ارتباطات در سفر حج دغدغه همیشگی زائران بوده و در همین راستا همراه اول بسته‌های ویژه‌ای طراحی کرده تا مشترکان بتوانند بدون نگرانی از هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، از تماس صوتی، پیامک و اینترنت همراه در عربستان استفاده کنند.

فعال‌سازی سرویس رومینگ پیش از سفر به سادگی و در چند مرحله امکان‌پذیر است و زائران می‌توانند پیش از اعزام، بسته مناسب خود را انتخاب کنند.

هدف از تمهیدات مذکور، کاهش دغدغه‌های ارتباطی زائران و فراهم کردن امکان تماس مستمر با خانواده‌ها در طول سفر معنوی حج است.

