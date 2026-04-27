تأکید رئیس ائتلاف دولت ملی عراق بر توقف دائم جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی عراق با هادی العامری دبیر کل سازمان بدر، دیدار و تحولات سیاسی عراق و تشکیل دولت جدید این کشور را بررسی کرد.

دفتر اطلاع‌رسانی سید عمار حکیم با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که دو طرف ضمن بررسی تحولات سیاسی عراق بر ضرورت پایبندی به مهلت قانونی برای تشکیل دولت جدید و تخطی نکردن از آن تأکید کردند.

دو طرف همچنین خواستار پایبندی به وحدت ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان شده و تأکید کردند که این ائتلاف در گذشته الگوی سیاسی مهمی را ارائه کرده است.

سید عمار حکیم همچنین بر اهمیت توقف دائم جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از کشانده شدن منطقه به سمت تنش‌های بیشتر تأکید کرد و از جامعه جهانی خواست تا به مسئولیت خود در قبال این درگیری که پیآمدهایی برای منطقه و جهان داشته است، عمل کند.

