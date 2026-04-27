به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه فارین پالیسی در گزارشی از تبعات جنگ آمریکا با ایران به تشریح پس لرزه‌های جنگ پرداخت که برای ترامپ سنگین تمام می شود.

این نشریه می نویسد: از اروپا تا آسیا، دولت‌ها در حال اتخاذ استراتژی‌های محافظه‌کارانه در برابر قدرت غیرقابل‌اعتماد و بی‌ثبات آمریکا هستند.

متحدان سنتی آمریکا مانند آلمان، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی، دیگر به «چتر حمایتی» واشینگتن اطمینان ندارند.

آنها تلاش می‌کنند از طریق نزدیکی به چین یا تقویت ارتش‌های مستقل اروپایی، کاری کنند که در صورت تصمیمات ناگهانی ترامپ، فلج نشوند.

