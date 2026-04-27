فایننشال تایمز: نشانه اولیه کاهش تقاضای بنزین به دلیل جنگ ایران مشخص شده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: رانندگان آمریکایی در تلاش برای کاهش تأثیر افزایش قیمت بنزین ناشی از جنگ ایران، شروع به کاهش هزینههای خود در پمپ بنزین کردهاند.
بر اساس دادههای آپساید، که هزینههای مصرفکننده را در بیش از ۲۳۰۰ پمپ بنزین در سراسر کشور ردیابی میکند، بین فوریه و مارس، میانگین فروش بنزین در هر پمپ بنزین در شمال شرقی ایالات متحده در ماه مارس ۴.۳ درصد کاهش یافت، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۰.۶ درصد رشد داشت.
