به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صدراعظم آلمان فردریش مرتس در تازه‌ترین اظهارنظر در مورد جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه منطقه گفت: «ایرانی‌ها به وضوح قوی‌تر از آن چیزی هستند که تصور می‌شود.

او در نشست اتحادیه اروپا با اشاره به مذاکرات آمریکا و ایران با میانجیگری پاکستان گفته بود، هیچ‌یک از کشورها با احتمال کاهش تحریم‌ها علیه ایران در صورت آمادگی این کشور برای ارائه امتیازهای لازم مخالفتی نداشته‌اند.

صدراعظم آلمان مدعی شده بود: موضوع کاهش تدریجی تحریم‌ها علیه ایران در چارچوب یک رویکرد مشروط مورد توجه قرار گرفته است.

