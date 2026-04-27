واکنش پکن به تحریم خریدار نفت ایران: آمریکا اشتباهات خود را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرد که شرکت پتروشیمی هنگلی در شهر بندری دالیان در شمال شرق چین را به دلیل خرید نفت ایران تحریم خواهد کرد.

دولت چین که در مجموع بزرگترین مشتری نفتی ایران است، امروز به این تصمیم آمریکا اعتراض کرد.

سخنگوی وزارت امورخارجه چین گفته: ما همواره با تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی و فاقد مبنا مخالف هستیم.

ایالات متحده باید رویه‌های اشتباه خود در سوءاستفاده از تحریم‌ها و اعمال صلاحیت فرامرزی را متوقف کند.

