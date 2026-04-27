به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با توجه به آغاز عملیات اعزام زائران حج تمتع از هفتم اردیبهشتماه، زائران ایرانی لازم است پیش از سفر، نسبت به آگاهی از فهرست داروهای ممنوعه در کشور عربستان اقدام کنند.
حمل، نگهداری و استفاده از هر نوع مواد مخدر در عربستان سعودی جرم محسوب شده و مجازاتهای سنگین از جمله حبسهای طولانیمدت برای آن در نظر گرفته شده است. بنابراین ورود این مواد و برخی داروهای خاص به این کشور به طور کامل ممنوع است.
مرکز پزشکی حج و زیارت با توجه به اهمیت موضوع، فهرست ۱۴ قلم داروی ممنوعه که بر اساس قوانین عربستان ورود آنها مجاز نیست اما در کشور ما در دسترس و مورد مصرف است را اعلام کرده که شامل موارد زیر است:
آمپول پتیدین ۵۰ و ۱۰۰ میلیگرم
آمپول مرفین ۱۰ میلیگرم
قرص متادون ۵ و ۲۰ میلیگرم
شربت متادون
قرص هیدرومرفین ۲ میلیگرم
قرص متیل فنیدات هیدروکلراید
قرص ترامادول ۵۰ و ۱۰۰ میلیگرم
آمپول ترامادول ۵۰ میلیگرم
شربت اکسپکتورانت کدئین
قرص استامینوفن کدئین
آمپول دیازپام ۱۰ میلیگرم
قرص دیازپام ۲، ۵ و ۱۰ میلیگرم
آمپول بوپرنورفین
قرص بوپرنورفین
همچنین زائرانی که بهدلیل بیماری خاص ناچار به مصرف داروهای تخصصی هستند، باید داروهای مورد نیاز خود را به میزان کافی (حدود ۴۵ روز) همراه داشته باشند و نسخه پزشکی آنها نیز به صورت انگلیسی و مورد تأیید پزشک مربوطه آماده باشد تا در صورت لزوم به مأموران در کشور مقصد ارائه شود.
عملیات اعزام زائران حج تمتع امسال طبق برنامه از هفتم اردیبهشتماه جاری، از طریق فرودگاه مدینه منوره آغاز خواهد شد.
