اربعین شهادت شهید لاریجانی؛ تأییدیه خون بر استقامت در مسیر حق

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور بیانیه ای، فرا رسیدن اربعین شهید والامقام دکتر علی لاریجانی را تسلیت گفت و خون پاک او و فرزند شهیدش را تداوم بخش راه مقاومت و بیداری امت اسلامی دانست.

متن بیانیه به شرح زیر است:

"در آستانه چهلمین روز از عروج ملکوتی عبد صالح خدا، یار باوفای رهبر معظم انقلاب و خادم صادق مردم، شهید والامقام دکتر علی لاریجانی، قرار داریم".

"او که عمر با برکت خود را در سنگرهای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ـ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ریاست سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تا دبیری شورای عالی امنیت ملی، ریاست مجلس شورای اسلامی و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ وقف صیانت از جمهوریت و اسلامیت نظام کرد".

"خون مطهر دکتر علی لاریجانی و فرزند برومندش، شهید دکتر مرتضی لاریجانی، مُهر تأییدی بر استقامت در مسیر حق و ایستادگی در برابر جبهه باطل است. او تجسم عقلانیت انقلابی، تدبیر متعهدانه و ایمان استوار بود و با نثار جان پاک خود، معنایی عینی از آیه شریفه «فَاستَقِم کَما اُمِرت» را به جهانیان نشان داد".

مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از این بیانیه، با اشاره به تأثیر شهادت دکتر لاریجانی بر تقویت جبهه مقاومت، تصریح کرد:

"بی‌تردید شهادت یاران صدیق و رهروان صادق مکتب انقلاب، از جمله شهید دکتر علی لاریجانی، طلیعه‌ای از بیداری تازه در امت اسلامی و استحکام صفوف مقاومت در برابر استکبار جهانی است".

در پایان بیانیه آمده است:

"مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام از عموم مردم قدرشناس و ولایت‌مدار دعوت می‌کند تا در آیین اربعین شهادت یادگار بیت فقاهت و اسوه ایثار و جهاد، روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و شبستان امام خمینی(ره) حضور گسترده و دشمن‌شکن خود را به ثبت برسانند"

