قانون چه زمانی مشروعیت، اصالت و مقبولیت دارد؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: مجلس قوه‏ ی مفکّره‏ ی کشور است. فکر در لباس قانون تجلی می‏کند، بعد در سراسر وجود کشور سریان و جریان پیدا می‏کند. چیزی که دائم باید در نظر باشد، این است که ببینیم فکر این قوه‏ ی مفکّره اولًا نسبتش با ارزشهای اساسی انقلاب چیست- چون این شاخه‏ای روئیده بر بدنه‏ ی عظیم و قد کشیده و مستحکم انقلاب است دیگر- ثانیاً نسبتش با جامعه، با مشکلات کشور و با نیازهای مردم چیست. یک نگاه به مبدأ، یک نگاه به منتها؛ یک نگاه به خاستگاه، یک نگاه به هدف؛ این باید روشن باشد. اگر این شد، آن وقت قوانین، هم اصیل خواهد بود، درست خواهد بود، صحیح خواهد بود، هم کارآمد خواهد بود.

اگر اوّلی نباشد، قانون مثل شاخه‏ ی از درخت بریده است؛ اصالت خود را از دست خواهد داد و دیگر قانون اصیلی نیست. اگر دومی نباشد، قانون اصیل است، مشروعیت دارد، اما مقبولیت ندارد. اگر منطبق بر خواستهای جامعه و نیازهای فوری و به‏روز و نیز نیازهای بلندمدت جامعه نباشد، آن وقت دیگر مقبولیت نخواهد داشت به حسب هر مقداری که در آن جهت کمبود دارد. این یک نکته است که باید در نظر باشد.حالا مثلًا فرمودید که به سیاستهای ذیل اصل 44 قانون اساسی توجه است. ببینید، این خودش یک شاخص است.

اگر سیاستهای اصل 44 را قبول داریم، فرض کنید قانونی بگذرانیم که با این سیاستها نخواند، چطور این مردود است از نظر شما؟ عین همین مسئله در شکل کلان مربوط به اصل ارزشهای انقلاب است، اصل مبانی انقلاب است. مبانی انقلاب را باید مرور کرد؛ فراموش نکنید. اینی که گفته بشود ما در نظرات امام- فرض بفرمائید حالا تعبیر «تردید» نمی‏کنند، اما حرف‏هائی می‏زنند که معنایش همان تردید است- تردید کنیم، این درست نیست. وصیت‏نامه‏ی امام، جمع‏بندی‏شده‏ی فرمایشات امام (رضوان اللَّه تعالی علیه) مبانی انقلاب ماست، اصول انقلاب ماست. امام مرد بزرگی بود، آگاه بود. این‏ها را دائماً در نظر داشته باشید. قانون، موضع‏گیری و حرکت بر این اساس باشد. ممکن است یک نفر یک‏جور بفهمد، یک نفر یک‏جور دیگر بفهمد- این اشکالی ندارد- اما باید هدف این باشد، محور این باشد.