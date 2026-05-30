افشای نقش گسترده امارات در جنگ علیه ایران/ حملات به قشم، ابوموسی، بندرعباس و عسلویه با هماهنگی آمریکا و اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش جدید وال‌استریت ژورنال فاش می‌کند که امارات متحده عربی نقشی به مراتب بزرگ‌تر از آنچه پیش‌تر تصور می‌شد در جنگ اخیر علیه ایران ایفا کرده و دهها حمله هوایی هماهنگ را در کنار ایالات متحده و رژیم صهیونیستی انجام داده است. این گزارش هم‌چنین از شکاف عمیق میان کشورهای حاشیه خلیج فارس بر سر چگونگی رویارویی با تهران پرده برمی‌دارد.

اعتراض عربستان به واشنگتن

بر اساس این گزارش، عربستان سعودی در اوایل آوریل به ایالات متحده شکایت کرده بود که عملیات نظامی امارات خطر تحریک ایران برای انجام حملات تلافی‌جویانه علیه زیرساخت‌های انرژی منطقه را به دنبال دارد؛ اقدامی که می‌تواند بازارهای نفت را بی‌ثبات کرده و قیمت‌های جهانی را افزایش دهد.

بنا بر گفته افراد مطلع از این گفت‌وگوها که وال‌استریت ژورنال به آن‌ها استناد کرده است، مقامات سعودی از واشنگتن خواسته بودند تا ابوظبی را برای کاهش دامنه حملات تحت فشار بگذارد و در عوض، تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش را که از سوی چندین کشور منطقه دنبال می‌شد، در اولویت قرار دهد.

روابط تیره میان بن زاید و بن سلمان

طبق آن‌چه که در این گزارش آمده است، این رویکردهای متفاوت ظاهراً روابط میان رهبران عرب خلیج فارس را نیز دچار تنش کرده است. مقامات عرب خلیج فارس به وال‌استریت ژورنال گفته‌اند که شیخ محمد بن زاید، رئیس امارات، از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، به دلیل خودداری ریاض از مشارکت در عملیات نظامی هماهنگ علیه ایران، ناامید و سرخورده شده است.

ادامه حملات امارات حتی پس از آتش‌بس

بر اساس این گزارش، حملات امارات از همان روزهای نخست جنگ آغاز شد و حتی پس از اعلام آتش‌بس نیز ادامه یافت. اهداف این عملیات شامل زیرساخت‌های راهبردی نظامی و انرژی ایران، از جمله مواضعی در جزایر قشم و ابوموسی در تنگه هرمز، بندرعباس، پالایشگاه جزیره لاوان و مجتمع پتروشیمی عسلویه بوده است.

هماهنگی کامل با واشنگتن و تل‌آویو

وال‌استریت ژورنال گزارش داده است که این حملات امارات متحده عربی علیه زیرساخت‌های ایران، با هماهنگی واشنگتن و تل‌آویو صورت گرفته و رژیم صهیونیستی پشتیبانی اطلاعاتی این عملیات‌ها را بر عهده داشته است. برخی از این حملات به طور مشخص تأسیسات انرژی ایران را هدف قرار داده‌اند.

فشار آمریکا برای توقف حملات به تأسیسات انرژی

بر اساس این گزارش، در پی حمله به مجتمع پتروشیمی عسلویه، واکنش شدید بین‌المللی موجب شد تا ایالات متحده، رژیم صهیونیستی را برای توقف حملات به تأسیسات انرژی ایران تحت فشار بگذارد، زیرا نگرانی‌ها از پیامدهای گسترده اقتصادی ناشی از این حمله بسیار افزایش یافته بود.

