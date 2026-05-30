رایزنی عون و سلام درباره دور تازه مذاکرات با رژیم صهیونیستی همزمان با تداوم حملات به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـدر بیانیه ریاست‌جمهوری لبنان آمده است که عون و سلام در این دیدار، ضمن مرور اوضاع کلی کشور، تحولات امنیتی جنوب را با توجه به تداوم حملات اسرائیل بررسی کردند؛ حملاتی که بنا بر این بیانیه به برخی شهرها و روستاها، به‌ویژه در مناطق صور و نبطیه، گسترش یافته و با انفجار و تخریب خانه‌ها، تجریف اراضی و آسیب به بناها و آثار تاریخی همراه بوده است. دو مقام لبنانی همچنین وضعیت آوارگانی را که به‌اجبار خانه و زندگی خود را ترک کرده‌اند، پیگیری کردند و بر ضرورت افزایش تماس‌ها برای متوقف کردن این اقدامات تأکید شد.

این رایزنی‌ها یک روز پس از نشست هیأت‌های نظامی لبنان و اسرائیل در پنتاگون انجام شد؛ نشستی که وزارت دفاع آمریکا آن را «مثبت و سازنده» توصیف کرد و گفت می‌تواند به پیشبرد مسیر سیاسی مورد پیگیری وزارت خارجه آمریکا در دور بعدی مذاکرات کمک کند. در عین حال، روزنامه «الاخبار» به نقل از منابع خود گزارش داد هیأت لبنانی در این جلسه خواستار تثبیت آتش‌بس، توقف حملات و خروج اسرائیل از مناطق اشغالی شده، اما طرف اسرائیلی تمرکز را بر موضوع پهپادها و آنچه «زیرساخت‌های نظامی شمال لیتانی» خوانده، گذاشته و بررسی خواسته‌های لبنان را به اقدام ارتش این کشور برای جمع‌آوری این موارد منوط کرده است.

