حرم مطهر شاهچراغ(ع) سوگوار امام(ره) و مهیای جشن غدیر

۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۳
کد مطلب: 1820352
معاون فرهنگی حرم شاهچراغ (ع) از برگزاری ویژه‌برنامه‌های مذهبی و ملی از 12 تا 15 خرداد در این حرم مطهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس،حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم میرشکاری، معاون فرهنگی، اجتماعی و تبلیغات اسلامی حرم شاهچراغ (ع)، اظهار کرد: این آستان مقدس برنامه وسیعی را برای گرامیداشت مناسبت‌های مذهبی و ملی پیش‌رو در نیمه خردادماه تدارک دیده است و این برنامه‌ها که از روز سه‌شنبه 12 خرداد آغاز شده و تا جمعه 15 خرداد 1405 ادامه خواهد داشت، شامل سخنرانی مذهبی، قرائت ادعیه و مدیحه‌سرایی در شبستان امام خمینی (قدس سره) است.

وی افزود: بر اساس اعلام آستان مقدس، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (12 و 13 خرداد)، استاد مهدی دانشمند به ایراد سخن خواهد پرداخت. همچنین در روزهای پنج‌شنبه و جمعه (14 و 15 خرداد)، مراسم سخنرانی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجلال موسویان برگزار می‌گردد.

حجت الاسلام والمسلمین میرشکاری در تشریح جزئیات این برنامه‌ها گفت: در روز سه‌شنبه 12 خرداد قرائت دعای توسل و مدیحه‌سرایی توسط حاج مهدی کریم‌پور، روز چهارشنبه 13 خرداد قرائت زیارت امین‌الله و مدیحه‌سرایی با نوای حاج امیر عارف، در روز پنج‌شنبه 14 خرداد مراسم پرفیض دعای کمیل و مدیحه‌سرایی با حضور حجت‌الاسلام مرتضی حائری و در روز جمعه 15 خرداد قرائت زیارت آل‌یاسین و مدیحه‌سرایی توسط حاج حسن جوکار را خواهیم داشت.

 معاون فرهنگی، اجتماعی و تبلیغات اسلامی حرم شاهچراغ (ع) گفت: این مراسم‌ها که با هدف تبیین سیره امام راحل (ره)، گرامیداشت یاد شهدای 15 خرداد و بزرگداشت واقعه عظیم غدیر خم طراحی شده است، هر شب پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) پذیرای خیل مشتاقان اهل‌بیت (ع) خواهد بود.

