استارمر: تبعات جنگ علیه ایران به زندگی مردم بریتانیا رسیده است/با بازگشایی تنگه هرمز، بحران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کییر استارمر نخستوزیر بریتانیا با اشاره به پیامدهای گسترده تنشها در منطقه، اعلام کرد که حتی در صورت بازگشایی تنگه هرمز، آثار این بحران بهسرعت برطرف نخواهد شد و تبعات آن در بلندمدت ادامه خواهد یافت. وی تأکید کرد که این وضعیت میتواند زندگی روزمره شهروندان بریتانیایی را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد.
استارمر با بیان اینکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این درگیری فراتر از حوزه انرژی است، افزود: این بحران ممکن است بر الگوهای مصرفی مردم نیز اثر بگذارد و حتی برنامههای تفریحی و سفرهای تعطیلاتی شهروندان را دستخوش تغییر کند.
نخستوزیر بریتانیا همچنین هشدار داد که افزایش هزینهها و نوسانات بازار میتواند بر نحوه خرید مواد غذایی و سبک زندگی خانوارها تأثیر بگذارد.
............
پایان پیام
نظر شما