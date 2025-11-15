هشدار نماینده مسلمان بریتانیا نسبت به تبعیض علیه مسلمانان/عدنان حسین از حزب «یورپارتی» کنار کشید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزب نوپای «یور پارتی» در بریتانیا با بحران تازهای مواجه شده است؛ بحرانی که با کنارهگیری عدنان حسین، نمایندۀ مسلمان شهر بلکبِرن، از گروه هدایتکننده حزب و طرح اتهام «تبعیض پنهان علیه مردان مسلمان» وارد مرحلهای جدیتر شده است.
عدنان حسین روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد فضای داخلی یور پارتی «سمی و گرفتار رقابتهای جناحی» شده و بهجای تحقق وعدۀ ایجاد یک جریان فراگیر برای طبقه کارگر و مسلمانان، به میدان کشمکشهای شخصی و قدرت تبدیل شده است. او گفت لحن برخی افراد نسبت به فعالان مسلمان، «تحقیرآمیز و آمیخته با پیشداوری» بوده است.
این تنش در ادامه اختلافات مالی و ساختاری در حزب رخ میدهد؛ اختلافی که پس از انتشار یک پورتال عضویت غیرمجاز و ابهام درباره مبالغ جمعآوریشده از حامیان، شکاف میان دو بنیانگذار حزب، جرمی کوربین و زارا سلطانه، را عمیقتر کرده است. ائتلاف مستقل نمایندگان — شامل کوربین و حسین — خواستار انتقال کامل این مبالغ به ساختار رسمی حزب شدهاند.
زارا سلطانه، نماینده سابق حزب کارگر، پیشتر با سخنانی علیه دیدگاههای اجتماعی محافظهکار جنجال بهپا کرده بود؛ سخنانی که بسیاری آن را حمله به مسلمانان مذهبیِ عضو حزب دانستند. حسین نیز در واکنش، او را به حذف دیدگاههای مسلمانان و سیاسیکاری متهم کرده بود.
این مجموعه اختلافات، آینده یور پارتی را — پیش از آنکه نخستین همایش رسمی خود را برگزار کند — در هالهای از ابهام قرار داده است. تحلیلگران میگویند این تحولات میتواند بر تصمیم مسلمانان بریتانیا که پس از مواضع بحثبرانگیز حزب کارگر درباره غزه بهدنبال جایگزین سیاسی بودهاند، تأثیر مهمی بگذارد.
حزب «یور پارتی» یک حزب چپگرای نوپا در بریتانیا است که در سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز به کار کرد؛ هدف حزب جدید «یورپارتی» که جرمی کوربین و زارا سلطانا آن را تأسیس کردهاند، ارائه یک آلترناتیو چپ اصیل در برابر حزب کارگر است که زیر رهبری کییر استارمر به میانهروی یا حتی راستگرایی گرایش یافته است.
