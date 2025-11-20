به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یر استارمر، روز چهارشنبه نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان را «زننده و غیرقابل قبول» توصیف کرد و تأکید کرد که افزایش چنین حوادثی باید به طور جدی پیگیری شود. وی این اظهارات را در جریان جلسه هفتگی پرسش و پاسخ نخست‌وزیر در مجلس عوام مطرح کرد.

اظهارات استارمر در پاسخ به سوال نماینده حزب کارگر، افضل خان، مطرح شد که از نخست‌وزیر خواسته بود برنامه‌های دولت برای مقابله با افزایش اسلام‌هراسی و نژادپرستی علیه مسلمانان در بریتانیا را توضیح دهد.

نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد که دولت برای مقابله با این موضوع بودجه حمایت از مساجد و مدارس دینی مسلمانان در سراسر کشور را افزایش داده است. همچنین وی افزود که صندوق جدیدی برای رصد نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان ایجاد خواهد شد.

استارمر تأکید کرد که دولت همچنان روی تعریف رسمی نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان (Islamophobia) کار می‌کند، در حالی که ماه آگاهی از اسلام‌هراسی (Islamophobia Awareness Month) در نوامبر در حال برگزاری است.

گفتنی است خیلی از کارشناسان معتقدند اقدام استارمر و اختصاص ده میلیون پوند اضافی به اماکن مذهبی مسلمانان صرفاً ظاهرسازی است و در واقع پوششی برای سیاست‌های تفرقه‌افکنانه دولت است.

