استرالیا نیز به صف حامیان کشور فلسطین پیوست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «آنتونی آلبانیزی» نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرد که در خصوص بحران غزه با «کر استارمر» همتای خود از انگلیس گفتگو کرده و حمایت قوی دولتش را از راه حل موسوم به دو دولتی تکرار کرده است.

نخست‌وزیر استرالیا در این خصوص گفت: استارمر گفته است که بریتانیا در پاسخ به خشم عمومی فزاینده از تصاویر کودکان گرسنه در غزه، آماده است تا در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

در همین راستا، «جیم چالمرز» وزیر خزانه‌داری استرالیا به ای‌بی‌سی نیوز تأکید کرد: مسئله زمان است، نه اینکه آیا استرالیا کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد یا خیر؛ اما من نمی‌خواهم برای آن چارچوب زمانی تعیین کنم.

«مارک کارنی» نخست وزیر کانادا در اظهاراتی خبر داد: تصمیم گرفتیم که در دوره آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد که قرار است سپتامبر آینده (شهریور) برگزار شود، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسیم. تصمیم کانادا مشروط به آن است که تشکیلات خودگردان فلسطین متعهد به انجام اصلاحات ضروری شود.

