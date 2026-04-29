جنگ علیه ایران تاکنون حدود ۲۵ میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد جنگ با ایران تاکنون حدود ۲۵ میلیارد دلار برای ایالات متحده آمریکا، هزینه در پی داشته است.
«گولز هیرست» سرپرست دفتر کنترل مالی وزارت دفاع آمریکا در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفت که بخش عمده این مبلغ صرف مهمات و تسلیحات شده است، اما مشخص نکرد آیا این برآورد شامل هزینههای احتمالی بازسازی یا تعمیر زیرساختهای پایگاههای نظامی آمریکا در خاورمیانه که در جریان درگیریها آسیب دیدهاند نیز میشود یا نه.
در واکنش به این اظهارات، «آدام اسمیت» عضو ارشد دموکرات کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا خطاب به هیرست گفت: خوشحالم که بالاخره به این پرسش پاسخ دادید، زیرا مدتهاست این سؤال را مطرح میکنیم و تاکنون هیچکس رقمی ارائه نکرده بود.
این نخستین برآورد رسمی از هزینههای جنگ آمریکا علیه ایران به شمار میرود. در حالی که تنها شش ماه تا انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا باقی مانده، نظرسنجیها از پیشتازی حزب دموکرات حکایت دارد؛ حزبی که تلاش میکند جنگی نامحبوب در آمریکا را به افزایش هزینههای زندگی مردم این کشور، پیوند بزند.
در همین حال، حزب جمهوریخواه آمریکا که دونالد ترامپ به آن تعلق دارد، ممکن است در انتخابات پیشرو برای حفظ اکثریت خود در مجلس نمایندگان با چالشی جدی مواجه شود.
ایالات متحده آمریکا، جنگ علیه ایران را از 9 اسفندماه 1404، آغاز کرد و در حال حاضر دو طرف به آتشبسی شکننده پایبند هستند. پنتاگون دهها هزار نیروی اضافی به خاورمیانه اعزام کرده و سه ناو هواپیمابر نیز در منطقه نگه داشته است.
در جریان این جنگ، ۱۳ نظامی آمریکایی کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدهاند.
همچنین اختلال در صادرات نفت و گاز طبیعی از زمان آغاز جنگ علیه ایران، موجب افزایش قیمت بنزین در آمریکا شده و قیمت محصولات کشاورزی مانند کود شیمیایی و همچنین طیف گستردهای از کالاهای مصرفی که پیشتر نیز گران بودند، افزایش یافته است.
محبوبیت ترامپ از زمان آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران کاهش یافته؛ جنگی که به جهش شدید قیمت بنزین منجر شد. بر اساس نظرسنجی تازه رویترز/ایپسوس، اکنون در اواخر آوریل تنها ۳۴ درصد آمریکاییها از جنگ آمریکا علیه ایران حمایت میکنند؛ در حالی که این رقم در اواسط آوریل ۳۶ درصد و در اواسط مارس ۳۸ درصد بوده است.
